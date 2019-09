Inmaculada Serrano: «En la Región de Murcia reutilizamos el 72% del agua depurada» La directora general de Hidrogea, Inmaculada Serrano. / HIDROGEA Directora general de Hidrogea Domingo, 22 septiembre 2019, 21:44

Suez se ha convertido en un referente a nivel internacional gracias a su optimización de los recursos, la eficiencia en el servicio y por darle una segunda vida al agua depurada como una de las soluciones para garantizar el suministro. En este sentido, el Grupo Suez España, al que pertenece Hidrogea y sus participadas Aguas de Murcia, Aguas de Jumilla, Aguas de Cieza, Aguas de Lorca y Sermubeniel, ha elaborado un proyecto medioambiental a medio plazo diseñado sobre dos ejes básicos de sostenibilidad, la economía circular y el compromiso social, en el que su máxima radica en el cuidado de las personas.

-¿Cuáles son los puntos fuertes del modelo de gestión de Suez para atraer el interés de zonas con escasez hídrica como algunos países latinoamericanos?

-Nuestra empresa se ha convertido en referente en la reutilización de agua. Gracias a la investigación y al 'know how' de nuestro grupo, Suez está desarrollando un concepto novedoso, el de biofactoría, que nace de aplicar la economía circular a las estaciones depuradoras de aguas residuales. Gracias a la implantación de las últimas técnicas y a la innovación tecnológica conseguimos reutilizar el agua regenerada para usos agrícolas principalmente, pero también para usos urbanos, industriales y ambientales. En estas mismas depuradoras producimos energía renovable, por lo que nuestro objetivo es que nuestras instalaciones sean autosuficientes y generen excedente. También damos valor a todos los residuos para su uso agrícola o energético.

Hidrogea, en sus instalaciones, recibe numerosas visitas de ingenieros y empleados del sector del agua de muchos países no solo de Latinoamérica. Recientemente hemos tenido una visita de un grupo de profesionales de Túnez y también de ciudades como Bari, en Italia. Muchas de esas visitas se interesan por otras tecnologías como el telemando y la sectorización, que permiten vigilar la red de suministro las 24 horas del día y además han conseguido que nuestros municipios tengan un rendimiento técnico de red de los más altos de España, evitando así la pérdida del recurso y su optimización.

-¿Qué supone la reutilización de agua y en qué se usa concretamente?

-La reutilización del agua se ha convertido en una acción de éxito con numerosos beneficios medioambientales. El agua regenerada se usa principalmente para uso agrícola, en más de un 60%. Esto se hace a través de canales de riego, uso directo o mediante la creación de lagunas artificiales que a su vez han generado una explosión de biodiversidad convirtiéndose en hábitats ideales para gran cantidad de aves acuáticas, algunas de ellas en peligro de extinción. Otros usos son el urbano (21%) para fuentes ornamentales, parques y jardines y baldeo o limpieza de calles. El uso industrial que supone un 5%, se destina para el mantenimiento de instalaciones o su uso en procesos y otros destinos muy interesantes son el riego forestal, la preservación de humedales, relleno de acuíferos y cauces ecológicos.

-¿Cómo consigue Hidrogea ahorrar agua en Murcia en municipios en los que la población no para de crecer?

-Dentro de nuestro plan estratégico y debido a nuestra responsabilidad ambiental, social y económica como grupo, tenemos el objetivo de reducir el equivalente al 20% del consumo de agua por habitante mediante soluciones dirigidas a la eficiencia en el servicio y a la reutilización. Para ello Hidrogea y sus empresas participadas aumentan cada año su gasto en innovación, llegando a ser de 1.329.320 euros durante 2018. Tenemos una Región en la que sus habitantes están muy concienciados del buen uso del recurso y aunque no dejamos de hacer campañas de concienciación, nuestro mayor esfuerzo reside en la inversión y mantenimiento de infraestructuras. Como ya he comentado, tenemos un rendimiento técnico casi del 90% por lo que en ese aspecto estamos en un ratio altísimo. Gracias a esto y como ejemplo, hoy se necesitan cien millones menos de metros cúbicos que en 1990 para dar servicio a un término municipal con cien mil habitantes más. Estas inversiones no son rentables a nivel empresarial, pero para nuestro grupo es una obligación el no dejar perder ni una sola gota de agua.

-Hidrogea ofrece tarifas planas y bonos sociales a familias sin recursos. ¿Qué requisitos deben cumplir esos hogares para acogerse al plan?

-Nuestro mayor compromiso con la sociedad es conseguir que toda persona independientemente de su situación económica tenga acceso a agua potable y saneamiento. Los requisitos que deben cumplir son diferentes en cada municipio. Son los Servicios Sociales de los Ayuntamientos los que aplican estas medidas ya que ellos conocen la realidad de las familias y garantizan que el destino de estas ayudas llegue a los que realmente lo necesitan. Además existen tarifas especiales que benefician a familias numerosas, pensionistas, comedores sociales, clientes vulnerables, parados de larga duración y personas con discapacidad. En Hidrogea apostamos por la inclusión social como medida para contribuir al desarrollo sostenible regional, nuestro fin es que la precariedad económica no suponga un obstáculo para el acceso a un servicio tan esencial como es la disponibilidad de agua. Para dar más facilidad a nuestros clientes también hemos incorporado una nueva forma de pago, '12 gotas' que permite fraccionar los recibos y elegir el día del mes para pagar, mejorando la planificación de los gastos.

-¿Cuáles son las garantías de Hidrogea para la continuidad del servicio?

-No hay ninguna duda en la garantía de la continuidad del servicio. Nuestra legislación establece que el agua para el suministro urbano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Aun así, debemos seguir invirtiendo en el desarrollo de modernas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento mediante la colaboración público-privada que, con los esfuerzos económicos y técnicos adecuados, permitirá mantener los altísimos rendimientos hidráulicos y el esfuerzo realizado en la reutilización. En Murcia reutilizamos el 72% del agua depurada, es un dato formidable, más si lo comparamos con la siguiente comunidad con el porcentaje más alto que es Valencia, con un 48% o con otras muchas como Madrid, País Vasco, Cantabria, La Rioja o Aragón que no llegan al 5% de reutilización. No obstante, dada la escasez hídrica estructural de la Región de Murcia, los ciudadanos tienen un papel muy importante de no derrochar ni una gota, para esto pueden contar con nuestra colaboración siempre, con campañas y acciones que ayuden a la concienciación.