La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera Sara Rubira durante la presentación del Congreso Mundial de Uva de Mesa durante la celebración de la feria Asia Fruit Logistica en Hong Kong. CARM

La Región de Murcia acogerá en 2026 la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa

La consejera Sara Rubira lo anuncia en Hong Kong junto al presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez

LA VERDAD

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:37

La Región de Murcia será la sede de la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa (International Table Grapes Symposium), que se celebrará ... en 2026. Un evento de relevancia internacional que se celebra cada tres años y que contará con la asistencia de productores y expertos de diferentes países del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  6. 6 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  7. 7 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  8. 8 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  9. 9

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  10. 10

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Región de Murcia acogerá en 2026 la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa

La Región de Murcia acogerá en 2026 la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa