«Somos un referente absoluto en tratamientos antihumedad» Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Murcia. Murprotec Director de Murprotec en Murcia S. TRIGUERO. murcia Lunes, 8 abril 2019, 23:37

Entre las principales claves del éxito de Murprotec destaca su inversión en I+D, que le ha permitido obtener métodos exclusivos y patentados para tratar las humedades estructurales. Contar con la última tecnología en mediciones para identificar el tipo de humedad y ofrecer la solución definitiva y con una garantía de hasta 30 años es otra de sus virtudes.

¿En qué productos y servicios está especializado Murprotec y cuáles son los más demandados?

-Estamos especializados en la eliminación definitiva de las humedades estructurales por capilaridad, filtraciones laterales y condensación. La empresa se fundó en Bélgica en 1954 y fue pionera desarrollando este tipo de tratamientos. En España llevamos desde el 2000 y somos el grupo líder en los siete países en los que tenemos presencia. Nosotros tratamos la capilaridad: cuando el agua sube del suelo a través de los materiales porosos (ladrillos y juntas). Este agua atraviesa los cimientos, sube por los muros y provoca el desprendimiento del revestimiento a nivel de zócalos y bajos. También las filtraciones laterales. El terreno sobre el que está construido el edificio contiene gran cantidad de agua y ésta se filtra lentamente desde la tierra que hay al otro lado. Esto hace que la humedad atraviese las paredes y provoque daños en las bodegas, sótanos, trasteros y garajes situados debajo del nivel del suelo. Si estas paredes están en contacto directo con la tierra, se produce un paso lateral de la humedad de la tierra a los muros, dañándolos seriamente. Y tratamos la condensación. El sector de la construcción ha tenido una exagerada tendencia a aislar demasiado las casas. Consecuencia: los problemas de condensación se han multiplicado debido a que la humedad producida en el hogar (respirar, cocinar, lavar, secar, planchar, duchas y baños, etc.) se queda estancada en casa. La condensación se produce cuando el vapor de agua supera el 45% en el ambiente del interior de una estancia. Los efectos más visibles de estas humedades son hongos y mohos en esquinas, paredes y mobiliario, así como ventanas y espejos mojados.

¿Qué características han convertido a Murprotec en referente?

-Nuestra inversión en I+D y contar con la última tecnología. También hacemos un diagnóstico personalizado y gratuito. Entregamos un informe técnico con las conclusiones obtenidas por técnicos cualificados. Nuestros tratamientos son exclusivos y patentados y los personalizamos para cada tipo de humedad y de muro. Más de 13.000 obras anuales avalan la seriedad, profesionalidad y eficacia de estos tratamientos y procedimientos.

¿Cuál es el perfil de cliente que demanda vuestros servicios?

-Dentro de esta tipología de humedad intervenimos en todo tipo de inmueble y edificación por lo que nuestros clientes son muy variados. Tenemos todo tipo de clientes. Desde particulares a estudios de arquitecturas y reformas, comunidades de vecinos y administradores de fincas si se trata de zonas comunes, fachadas, sótanos, garajes y trasteros a instituciones públicas o eclesiásticas si hablamos de construcción de patrimonio histórico.

¿En qué ámbito o zona geográfica trabajan?

-En España damos cobertura a todo el territorio peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla. Contamos con nueve delegaciones territoriales para llegar de una manera inmediata y efectiva a todas las poblaciones. En mi caso concreto, dirijo la zona de Levante, Murcia y Albacete.

¿Qué retos se marcan?

-Sobre todo seguir con la labor de concienciación de los riesgos y consecuencias de contar con humedades en un inmueble y no tratarlos de la forma adecuada. La humedad es muy perjudicial para la salud: provoca alergias, asma, cefaleas, reuma, sinusitis, etc. La humedad en casa también favorece la presencia de termitas y ácaros. Además, supone un desgaste acelerado de los materiales de construcción y de las juntas, lo que puede suponer un peligro para la resistencia estructural de la vivienda. La humedad afecta a la eficiencia energética ya que incrementa el uso y la factura de calefacción entre un 15% y un 30%. Además, provoca sensaciones de incomodidad como escalofríos, ropa y sábanas húmedas, etc. También daña seriamente el mobiliario y enseres de la estancia afectada. Estas patologías pueden resultar muy peligrosas para la red eléctrica del hogar, ya que pueden provocar cortocircuitos o incendios.