«Cualquier pyme tiene acceso a herramientas para la transformación digital» El director de Pymes de BBVA España, Alberto Cano. BBVA Director de Pymes de BBVA España EFQ. Murcia Viernes, 2 agosto 2019, 02:27

BBVA siempre ha tenido un firme compromiso con las pymes españolas, que cada vez más demandan procesos sencillos y ágiles que faciliten la gestión de sus negocios. Alberto Cano (Oviedo, 1974), director de pymes de BBVA España, es quien dirige este esfuerzo de ofrecer a las compañías las mejores soluciones, ayudándoles a tomar las mejores decisiones para crecer.

-¿A qué se puede deber que algunos proyectos empresariales fracasen?

-Las pymes son prácticamente el conjunto de nuestro tejido empresarial, el 99% de las empresas son pymes. Si bien este dato es muy similar a la media europea, en el caso de España las microempresas, las que tienen menos de 10 empleados, representan en torno al 93% del total, por encima de esa media. El menor tamaño hace que nuestras empresas sean menos competitivas. La productividad está particularmente relacionada con el tamaño de las empresas. Una empresa más productiva tiene niveles más elevados de capital humano, menor volatilidad del ciclo de negocio y un menor porcentaje de empleo temporal. Como consecuencia, aumenta su probabilidad de supervivencia. Esto hace que el primer reto al que se enfrentan las pymes españolas es crecer, y en este crecimiento un eje clave es la digitalización.

¿La preocupación principal de las pymes españolas sigue siendo la financiación?

-No cabe duda que lo que quiere una pyme es tranquilidad, y esa tranquilidad lo asocia mucho a la financiación. Cuando afronta un nuevo proyecto o tiene una dificultad, necesita saber que puede tener el respaldo que necesita. Por ello, en BBVA hemos evolucionado en la forma que damos solución a esa necesidad. Gracias al 'big data', hemos conseguido dar la vuelta al modelo tradicional y ahora somos capaces de ofrecer límites de crédito a empresas, clientes y no clientes, incluso antes de que haya una petición. En cifras, ponemos a disposición de 200.000 empresas límites de crédito por más de 35.000 millones euros. Este es un paso que no ha dado ninguna entidad financiera en España y que ha sido posible gracias a nuestro proceso de transformación. Para crecer hay que transformarse, y eso es mucho más que digitalizarse, hay que estar permanentemente pensando en cómo dar un mejor servicio a nuestros clientes, porque si nosotros no lo hacemos, lo harán otros. Y en este camino hay una buena noticia, la transformación no solo está al alcance de las grandes empresas, ahora cualquier pyme puede disponer de herramientas, prácticamente gratuitas, que le permiten hacer cosas muy similares a las que hacen las grandes corporaciones.

¿Qué otras demandas han detectado?

-Además de la financiación, hay otra petición muy común a todos los empresarios: tiempo para gestionar su empresa. Hace un año creamos la Factoría de Transformación, compuesta por un equipo multidisciplinar de 300 profesionales, que es capaz de poner en manos de sus clientes productos novedosos con plazos de entrega muy cortos. En BBVA tenemos muchas soluciones que ayudan a nuestros clientes a reducir sus tiempos de gestión. Un ejemplo claro lo tenemos en el mundo de la financiación, con Click&Pay las empresas pueden hacer disposiciones sobre un límite específico para cubrir sus necesidades de circulante más habituales. En la actualidad, cerca del 90% del total de disposiciones ya son digitales. Además, hemos sido la primera entidad financiera en lanzar un agregador inteligente para empresas. Con BBVA One View, las empresas pueden ahorrar una media de dos horas diarias en la gestión de su tesorería, al poder controlar todas sus cuentas nacionales, cuentas de crédito, préstamos y tarjetas en un mismo sitio, en tiempo real, y a través de cualquier dispositivo. Desde su lanzamiento, más de 80.000 pymes ya se han dado de alta en este servicio.

Los consumidores piden tener todo en el móvil, ¿las pymes están preparadas para asumir este reto?

-En lo referente a la transformación digital, existen muchos casos de éxito en pymes. Pero si miramos el global, las pymes españolas se encuentran bastante rezagadas en los procesos más avanzados de digitalización. Por poner algún dato, algunos estudios señalan que solo el 5% de las empresas de menos de 10 empleados permiten hacer pedidos o reservas 'online'. Nuestro reto es ver cómo trasladamos a las pymes, que en ocasiones son negocios muy pequeños, que la transformación es una necesidad. La preocupación está en la cabeza de todos y cada uno de los empresarios con los que hablamos, lo que no está tanto en la cabeza es que piensen que ellos pueden hacerlo también. Tenemos que ser capaces de trasladarles que, gracias a la tecnología, cualquier pyme tiene capacidad para competir con empresas de tamaño superior y debemos mostrarles el camino para hacerlo.