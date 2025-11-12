Primafrio, Fruverpack y ElPozo crecen en Alhama de Murcia con una inversión de más de 14 millones Las tres obras cuentan con una bonificación del 30% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al estar vinculadas al fomento del empleo de carácter indefinido

Paco Espadas Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:21

Alhama de Murcia, desde hace años es un centro de atracción empresarial por su ubicación en el centro de la Región de Murcia, además de contar con dos importantes autovías como son la del Mediterraneo y la de Alhama-Campo de Cartagena.

Muestra de ello es que el Ayuntamiento ha concedido recientemente licencia urbanística a tres de estas empresas que en la actualidad se encuentran en fase de ampliación de sus instalaciones, como son Primafrio, Fruverpack y ElPozo Alimentación. Según el edil de Urbanismo, Antonio José Caja, «estas actuaciones suponen una inversión conjunta superior a los 14 millones de euros y la creación de nuevas oportunidades de empleo en el municipio» afirman.

El concejal también destacaba la importancia de desbloquear la licencia de estos tres proyectos de gran impacto para la economía y el empleo de alta cualificación ofreciendo oportunidades a los jóvenes del municipio.

Las tres obras mencionadas cuentan con una bonificación del 30% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al estar vinculadas al fomento del empleo de carácter indefinido.

La mercantil Ondina Logistic S.L., vinculada al grupo Primafrio, ha obtenido autorización provisional para ejecutar las obras de una instalación de lavado y desinfección de envases de plástico reutilizables, así como la construcción de muros pantalla y vallado dentro del complejo logístico existente.

El proyecto, con una inversión superior a los 5 millones de euros, contempla una nave de 14.486 metros cuadrados, destinada a garantizar la correcta higienización de envases utilizados en la cadena agroalimentaria, cumpliendo los más exigentes estándares de seguridad y trazabilidad alimentaria.

La empresa Fruverpack S.L.U., ubicada en el Parque Industrial de Alhama, está llevando a cabo la ampliación de su nave industrial con una nueva superficie construida de 10.913 metros cuadrados y una inversión que supera los 3 millones de euros.

El proyecto incorpora una gran área de almacenamiento, nuevos muelles de carga y descarga, zonas de recepción y expedición, así como dependencias auxiliares para mantenimiento y control logístico. Esta ampliación refuerza la actividad de la firma, dedicada a la fabricación y distribución de envases y embalajes para el sector hortofrutícola.

Por último, la mercantil Hepabiotic S.L. y ElPozo Alimentación, han comenzado la construcción de una nave industrial de 2.000 metros cuadrados destinada a la obtención de heparina y tiroides farmacéuticas, con una inversión cercana a los 6 millones de euros.