«Menos predicar y más dar trigo... o agua»

Miguel Padilla, presidente de COAG Martes, 26 marzo 2019

COAG es una organización profesional agraria cuyo fin último es la representación de los agricultores y ganaderos y la defensa de sus intereses profesionales y sociales, cubriéndolo desde la faceta reivindicativa de problemas y ofreciendo soluciones, hasta a nivel técnico y profesional, con asistencia personal a sus afiliados. Con carácter democrático y social, la defensa del agua ha sido desde sus inicios su seña de identidad. El presidente de COAG, Miguel Padilla, detalla cómo centran sus esfuerzos en este fin.

-Desde nuestros orígenes en el año 1976, en que todavía no teníamos Constitución, la defensa del agua como motor de nuestro sector ha sido, y lo sigue siendo, una de nuestras señas de identidad y, consecuentemente, la defensa del Trasvase Tajo-Segura y de todas cuantas iniciativas contribuyeran a la disponibilidad de este vital recurso, como fue el caso de las aguas depuradas y el más reciente de la desalación. En el año 1977, la Unión de Agricultores y Ganaderos -la antigua COAG Murcia-, protagonizó una multitudinaria manifestación en Lorca para exigir la llegada del trasvase, dos años antes de que esta por fin se produjera en 1979, llegada de la que estamos celebrando el 40ª aniversario. En todos estos años, la identidad de la agricultura murciana se ha basado en dos premisas fundamentales: la profesionalidad y lo que esto conlleva de apuesta por las tecnologías, la calidad, el buen hacer, el enfoque exportador y de mercado de nuestras producciones, y una profunda cultura del agua, lo que conlleva el rigor absoluto en su uso para maximizar su ahorro y el respeto al medio ambiente, que no siempre ha sido fácil. Lo que, dicho sea de paso, afecta tanto a los regadíos como a los secanos en donde la sabiduría en el trato con el agua y en su uso es tan ancestral que sin ello no existiría en una Región de clima semiárido y permanentemente al borde de la desertificación. Por eso, no terminamos de entender el evidente desafecto que estamos observando últimamente del resto de la sociedad hacia los sectores agrícolas y ganaderos que, en todo caso, esperamos sea una corriente de pensamiento pasajera ya que la Región de Murcia es difícil imaginarla y proyectarla hacia el futuro sin disponer de un potente sector agrario, lo que en definitiva compete, fundamentalmente, a las distintas administraciones

-A veces, da la sensación de que cuanto más se constata una realidad más se tarda en abordarla. Y esto sucede con la escasez de agua, de lo que, como antes referí acerca de la manifestación de 1977, se tiene conciencia desde tiempo inmemorial. No solo eso, sino que desde la primera planificación democrática que se ha hecho, el Plan Hidrológico del Segura del año 1998, se tiene constancia legal y jurídica de que la del Segura es una cuenca deficitaria, lo que quiere decir que necesitamos más agua de la que tenemos, para beber, para regar y para tener todo tipo de industrias, lo que hace necesario trasvasar agua de otras cuencas y, más recientemente, desalinizar agua del mar, lo que dicho en términos actuales significa mantener el Trasvase Tajo-Segura y tomarse más en serio las inversiones en plantas desalinizadoras, las actuales que hay que ampliar y las que habrán de construirse. Y en esas estamos cuando afrontamos la enésima sequía y la cuarta revisión del Plan Hidrológico del Segura con la misma sensación de frustración e impotencia por los escasísimos avances que se han promovido por los distintos gobiernos en estos ya 33 años de vigencia de la Ley de Aguas. No solo eso, sino que en algunos asuntos como la sobreexplotación de acuíferos por excesiva extracción de agua estamos peor, a lo que sumar el más que lamentable episodio de contaminación del Mar Menor. Asuntos estos, como otros muchos más, que deberían haber sido resueltos desde la planificación hidrológica que, recordemos, compete al Estado y va a velocidad de tortuga.

-Todo lo señalado de inacción por parte de los sucesivos gobiernos para resolver los problemas del agua ha conducido a que los precios que están pagando los agricultores para disponer de agua para regar se hayan disparado a límites que ya rozan, si no sobrepasa, la capacidad del sector para pagarlos, ya que oscilan entre los 0,40 y 0,80 euros/m3. Técnicamente, se podrían abaratar esos precios pero políticamente no se está abordando el asunto. Por poner un ejemplo, el agua desalada se abarataría a más de la mitad si se empleara energía fotovoltaica para su generación y transporte, y más aún si las plantas generadoras de dicha energía fueran propiedad del Estado como los son las desaladoras, es decir, de titularidad pública. Otro ejemplo, si se depurara y regulara el agua que se consume en Madrid -cerca de 400 hm3- con lo que podría asegurar parte de los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, tal y como pide el Tribunal Supremo. ¿O no?