El precio del alquiler en la Región sube un 6,09% en el primer semestre del año
La Comunidad es la quinta autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos
Lunes, 8 julio 2019

El piso tipo de alquiler en la Región registró en junio de 2019 una superficie media de 109 metros cuadrados y una renta media de 627 euros mensuales, lo que supuso un incremento semestral del 6,09% y un ascenso del 0,86% respecto a junio de 2018, según el informe semestral de precios de alquiler de pisos.com.

Mensualmente cayó un -0,16% y trimestralmente creció un 6,96%, según este estudio, que refleja quela Región fue la quinta autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de Extremadura (466 euros por mes), entre otras. En el ámbito provincial, Murcia ocupó una posición intermedia.

Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en junio una superficie media de 125 metros cuadrados y una mensualidad media de 943 euros, lo que supuso una subida semestral del 5,96%. Respecto a junio de 2018, la subida fue del 16,28%; mensualmente, repuntó un 1,62%; y trimestralmente, un 4,31%.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, «la subida de las mensualidades de arrendamiento sigue tensando las relaciones entre propietarios e inquilinos, sobre todo en aquellas ciudades que actúan de foco para la demanda del alquiler, bien por trabajo o por estudios».

El experto indica que en algunas ciudades más allá de nuestras fronteras se están poniendo en marcha planes específicos. «Ya no solo se trata de proteger a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sino de no poner en peligro a esa parte de la población que, aun teniendo capacidad económica, ve como el porcentaje de su sueldo destinado al alquiler no para de aumentar», apunta.

El portavoz del portal inmobiliario señala que «urge la vuelta a unos niveles de precios razonables, puesto que nos estamos jugando la emancipación de toda una generación, poniendo trabas al emprendimiento y al enriquecimiento de la sociedad en su conjunto».

Para enfriar el mercado, el directivo propone «un diálogo serio entre los poderes públicos y privados, sumando la ciudadanía al debate, con el fin de alcanzar soluciones viables que satisfagan a todos los agentes implicados».

Font señala que «las administraciones deben colaborar con las empresas para crear un parque de vivienda en alquiler al alcance de todos los bolsillos, al tiempo que el empleo y los salarios deben mejorar hasta el punto de facilitar el ahorro y proporcionar una mayor solvencia».

La capital murciana se situó entre las más asequibles

La ciudad de Murcia marcó en junio de 2019 una superficie media de 119 metros cuadrados y una renta media mensual de 646 euros. Esta mensualidad la situó en una posición intermedia en el listado de rentas. La capital murciana registró un ascenso del 2,70% frente a diciembre de 2018 y, frente a junio de 2018, arrojó una subida del 3,29%.