Nunsys compra Gispert Business, distribuidor oficial de Toshiba en Murcia que facturó 1,4 millones en 2024 La firma murciana desarrolló proyectos para clientes como Prosur, Soltir, Indigo Group, Carelsa y Conexión Cantabria en el ámbito privado, así como para entidades públicas como el Hospital General Universitario Morales Meseguer, el Instituto Murciano de Acción Social o el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

La tecnológica Nunsys compró Gispert Business, distribuidor oficial de Toshiba en Murcia que en 2024 facturó 1,4 millones de euros, según informó en un comunicado, si bien no detalló el importe de la transacción.

Conocida como 'Toshiba Murcia', las cifras de facturación de Gispert Business consolidaron a la empresa como uno de los cinco principales socios de Toshiba en España por volumen de ingresos.

«Nunsys Group consolida así su posicionamiento en el ámbito de los servicios gestionados de impresión y de la gestión documental, al tiempo que amplía su presencia en la Región de Murcia, donde ya opera con una delegación propia desde 2014», destacó la empresa sobre la relevancia de la adquisición.

Fundada en 2007, Gispert Business aportará 11 trabajadores a Nunsys, que los integrará en su unidad de servicios gestionados de impresión y contenidos.

«Gispert Business ostenta además la condición de socio en activo con mayor antigüedad del fabricante DocuWare. De hecho, la operación posiciona a Nunsys Group en el 'top 5' de los implantadores nacionales de este fabricante de soluciones para la gestión documental», añadió.

La firma murciana desarrolló proyectos «relevantes» para clientes como Prosur, Soltir, Indigo Group, Carelsa y Conexión Cantabria en el ámbito privado, así como para entidades públicas como el Hospital General Universitario Morales Meseguer, el Instituto Murciano de Acción Social o el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

«Esta sólida experiencia sectorial encaja con la estrategia de Nunsys Group de fortalecer su presencia en entornos sanitarios, manufactureros y del sector público», resaltó.

La compañía también subrayó que la transacción responde al enfoque de crecimiento de Nunsys, que prevé cerrar el presente ejercicio con una facturación de unos 300 millones de euros y una plantilla de alrededor de 3.000 trabajadores.

Cabe recordar que Nunsys fue una de las empresas del sector de la cibersegudidad que participó a finales del pasado marzo en un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de la cartera de Transformación Digital, Óscar López, en el marco de la planificación del aumento del gasto militar en España.