Presentación del barómetro, este lunes, en la UMU. Guillermo Carrión / AGM

Nueve de cada diez empresas familiares de la Región de Murcia mantienen o mejoran sus cifras de empleo pese a la incertidumbre

El nuevo barómetro de competitividad 2025 de la Cátedra Mare Nostrum revela en cualquier caso que el 67,5% de las compañías tienen un problema de productividad elevado

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:16

A pesar de la desaceleración y empeoramiento de las perspectivas, las empresas murcianas mejoran sus cifras de empleo, venta e inversiones. Exactamente, el 90,7% ... mantienen o mejoran sus cifras de empleo. Y es que en el apartado de inversiones, hasta el 45% de las compañías han aumentado las mismas durante este año: al igual que más de la mitad reconocen haber elevados sus ventas. De ahí que más allá de las incertidumbres y de que las previsiones para 2026 sean inferiores, la realidad es que en este 2926 se ha alcanzado el mejor resultado histórico en el índice de confianza del Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia.

