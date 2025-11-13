Mercadona comercializará este año 131.000 toneladas de naranja nacional

Cajas de naranjas en la sección de frutería de una de las tiendas de Mercadona.

LA VERDAD Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:45 Comenta Compartir

Arranca la campaña nacional de la naranja en Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online que prevé comercializar 131.000 toneladas de este cítrico durante la campaña 2025/26. Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto, la compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En el caso concreto de La Región de Murcia, donde Mercadona colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Frutas Tono, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres y Vicente Giner, la compañía prevé comprar 11.000 toneladas de naranjas de campos de la Comunidad.

Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles.

«El compromiso de Mercadona con el sector primario español es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España», aseguró la compañía en una nota de prensa.

Gracias al trabajo realizado con sus proveedores, la empresa logró alargar la disponibilidad de la naranja nacional hasta finales de verano, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad. Este compromiso forma parte de la estrategia de calidad y origen de Mercadona, que impulsa el consumo de productos de origen nacional siempre que cumplan con los estándares de calidad exigidos y exista disponibilidad suficiente para abastecer a las tiendas. En la actualidad, «el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional».