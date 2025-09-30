Liwe Española continúa su reestructuración para obtener beneficios en 2026 La compañía ha reducido sus existencias un 26,5% en el primer semestre del año y ha implementado medidas para optimizar sus procesos logísticos

LA VERDAD Martes, 30 de septiembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

Liwe Española avanza hacia la transformación de su modelo de negocio y prevé volver a beneficios durante 2026. El plan estratégico 2025-2029, aprobado a comienzos de este año, se encuentra en ejecución, con la práctica totalidad de las medidas adoptadas en marcha. «Estas actuaciones se centran en optimizar la estructura operativa, ajustar la red de tiendas y reforzar la propuesta de producto de Inside, con el fin de lograr una mayor eficiencia, competitividad y alineación con la demanda del mercado», explicaron fuentes de la compañía.

Señalaron que uno de los avances «más destacados» es la reducción del 'stock' en un 26,5% en el primer semestre de 2025, «lo que ha permitido contar con una estructura de costes más ligera y avanzar hacia el objetivo de acercar la rotación de activos a la media del sector». Paralelamente, el grupo ha diseñado e implementado mejoras en el área logística orientadas a optimizar la distribución de mercancía y reducir la manipulación de productos, reforzando así la eficiencia de toda la cadena de valor.

En cuanto a la red comercial, Liwe ha seguido reestructurando su parque de tiendas con el fin de mantener un equilibrio adecuado entre rentabilidad y eficiencia operativa, concentrando los recursos en los mercados y ubicaciones con mayor potencial. Durante los seis primeros meses del año ha llevado a cabo un proceso de optimización que ha supuesto el cierre de 34 tiendas en España, la totalidad de locales en Italia y dos puntos de venta en Portugal. Como resultado, a 30 de junio de 2025, la compañía operaba 297 puntos de venta.

Estas decisiones, «necesarias para asegurar la sostenibilidad del negocio», han tenido su reflejo en las cifras del primer semestre de 2025: Liwe alcanzó unas ventas de 42,4 millones de euros y un resultado negativo de 18,3 millones de euros.

Para el general manager de Liwe Española, José Ángel Pardo, «somos plenamente conscientes de que los resultados de este semestre recogen todavía el impacto de decisiones difíciles, pero también imprescindibles para asegurar el futuro del grupo. Estamos inmersos en un periodo de transición, en el que se están consolidando las bases para una mejora progresiva de la rentabilidad en los próximos ejercicios. Con la ejecución del nuevo plan estratégico, esperamos recuperar la senda del crecimiento y consolidar nuestro posicionamiento competitivo en el mercado a partir de 2026».

En paralelo, la compañía continúa avanzando en las negociaciones con las entidades financieras para la reestructuración de su deuda y la definición de un plan de refinanciación. «Estos acuerdos resultan fundamentales para reforzar la estabilidad financiera de Liwe y garantizar los recursos necesarios que acompañen la ejecución de su plan estratégico y la nueva etapa de crecimiento prevista a partir de 2026», precisaron.

El cambio de rumbo de Liwe se ha reflejado también en la propuesta de producto. «Las próximas colecciones de otoño-invierno 2025 y primavera-verano 2026 serán las primeras en mostrar plenamente el trabajo del equipo de diseño de Inside. El área de producto está aportando una visión renovada y más próxima a la demanda del mercado, asegurando una selección de artículos más ajustada y una estructura de surtido optimizada en los distintos canales de venta, lo que permitirá mejorar la experiencia del consumidor y favorecer una gestión más eficiente del 'stock'», detallaron.

Finalmente, la compañía ha seguido impulsando el canal digital a través de la aplicación de nueva tecnología y acciones destinadas a fortalecer e-commerce, «al tiempo que se están potenciando proyectos que tienen como objetivo cerrar nuevas colaboraciones internacionales y ampliar la presencia de la marca en nuevos 'marketplaces'», indicaron.

Temas

Economía en la Región