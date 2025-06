Genio de la Lotería gana el premio a mejor administración del año

EFQ Murcia Lunes, 2 de junio 2025, 22:46 Compartir

Murcia está en boca de todos y esta vez no es por su huerta ni su tenis: es porque aquí está ocurriendo algo único. Genio de la Lotería, la marca personal de lotería creada por Arturo y Claudio, dos murcianos de 30 y 31 años, acaba de ser nombrada Mejor Administración del Año tras batir récords en ventas y repartir, por cuarto año consecutivo, grandes premios en Navidad, incluido el mismísimo Gordo, siendo los loteros más jóvenes en dar este premio. Así, rompiendo estadísticas, números y ventas, están marcando un antes y un después en el mundo de la lotería, y lo hacen desde el centro de Murcia, donde han construido un fenómeno nacional.

Genio de la Lotería no es una administración cualquiera: es un lugar de peregrinación. Cada Navidad, cientos de personas de toda España viajan para comprar su décimo en persona, hacerse fotos frente al Genio y vivir en primera persona lo que ya muchos describen como una experiencia única. Y para los que no pueden venir, está su página web, que ha explotado literalmente en los últimos meses miles de ventas anules y una comunidad digital que no para de crecer. Porque el Genio no solo ha conquistado la calle: ha conquistado también internet.

Todo esto no es casualidad. Arturo y Claudio sabían desde el primer día que si iban a vender ilusión, lo harían de forma diferente. Le dieron a la venta de lotería lo que nunca tuvo: energía, diseño, alma joven y una buena dosis de identidad murciana. Apostaron por las redes, por el contenido, por crear una marca personal y viva. Hoy su administración no huele a incienso ni a tradición polvorienta: huele a juventud, movimiento, comunidad y futuro. «Aquí no se venden números. Aquí se viven experiencias. Con intención. Con estilo. Con fuego», indican sus creadores.

Su eslogan lo dice todo: 'Gente maja vendiendo lotería'. Pero detrás de esa frase sencilla hay una revolución emocional. Genio ha logrado algo que parecía imposible: devolverle emoción a la lotería. Han modernizado un ritual que muchos daban por perdido, haciendo que comprar un décimo en Genio no sea un trámite, sino un acto de fe y un ritual obligatorio en Navidad, haciendo que quienes juegan formen parte de toda una comunidad. «Es sentir que este año, de verdad, puedes ser un nuevo Genio», añaden. Y no lo dicen ellos solos, sino que se muestra en los números, premios, las colas en la puerta, los miles de pedidos en la web, los vídeos virales y la gente que vuelve cada año; lo dicen los abrazos, los brindis y las lágrimas cuando cae un premio. Algo que ya ha pasado cuatro veces en los últimos cuatro años.

Tienen claro que «Murcia es Genio» y por eso invitan a los ciudadanos a que este año peregrinen a Genio o entren en la página www.geniodelaloteria.es y reserven su número. Porque están dispuestos a repartir magia para toda España una vez más.

Temas

Premios

Murcia