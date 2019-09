Fernando López Miras: «Futuro en Español es un gran altavoz para proyectar las fortalezas de la Región» Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. / LV Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia S. TRIGUERO Domingo, 22 septiembre 2019, 21:41

Fernando López Miras aboga por la celebración de encuentros que sirvan para compartir conocimientos en temas tan importantes para el futuro de la Región de Murcia como es el agua, mucho más cuando se basan en el análisis, la experiencia, el debate y la investigación y procuran un acercamiento con expertos internacionales, lo que se traduce en importantes aportaciones. Este es el caso de Futuro en Español, cita en la que el presidente de la Comunidad Autónoma tiene puestas muchas esperanzas a la hora de encontrar respuestas y escuchar lo que tienen que decir sobre la materia los especialistas llegados de América Latina, al tiempo que la Región de Murcia tiene oportunidad de transmitir sus avances en la gestión del agua, donde es un referente.

-¿Qué importancia tienen foros y puntos de encuentro como este Futuro en Español a la hora de estrechar vínculos con América Latina?

-El pasado, presente y futuro económico y social de la Región de Murcia y todo el Levante español está ligado al agua, a su buena gestión, reutilización y uso responsable, y eso es algo de lo que aquí podemos presumir y exportar como modelo sostenible. Por eso, para la Región de Murcia es una gran oportunidad que el grupo Vocento decida dar continuidad al foro Futuro en Español, un espacio de debate y reflexión que cuenta con la presencia de expertos de reconocido prestigio que, entre otros temas, van a compartir sus impresiones sobre algo fundamental para nosotros como son los recursos hídricos. Este foro es un valioso altavoz para proyectar nuestras fortalezas y compartirlas con aquellos países representados y, además, servirá para poner de manifiesto dos cuestiones que nos preocupan especialmente, como son la escasez hídrica y la falta de infraestructuras hidráulicas, para las que seguimos reclamando la implicación del Gobierno de España.

-¿Qué papel ha tenido históricamente la Región de Murcia con América Latina y de qué forma colabora actualmente?

-Nuestros vínculos con América Latina van más allá del idioma: nos une también la cultura, las tradiciones, y un pasado, un presente y un futuro común, puesto que es un destino comercial estratégico no solo para la Región de Murcia sino también para toda España y para Europa. Los lazos que han ido estableciéndose con el paso de los años entre la Región y América Latina son fuertes y cada vez lo serán más. Solo durante este año 2019 vamos a realizar doce acciones en América Latina, impulsadas por el Instituto de Fomento, que van desde misiones comerciales hasta participaciones en ferias y becas de internacionalización para nuestros empresarios.

-¿Son los países de América Latina un buen nicho de mercado para las empresas murcianas?

-Sin duda, suponen una gran oportunidad comercial para las empresas de la Región de Murcia y cada vez son mayores los acuerdos que se están estableciendo con ellos. Por ejemplo, solo en el primer semestre de este año 2019 nuestras exportaciones hasta los países de América Latina han crecido casi un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, estamos hablando de productos exportados por valor de más de 360 millones de euros, principalmente combustibles y lubricantes, pero también productos químicos. Además de esto, la escasez de agua es cada vez más habitual en todo el mundo. El cambio climático y el avance de la desertización es una realidad y, por eso, consideramos que este es un momento clave para colaborar con otros países y aportar nuestra experiencia y conocimiento para cubrir sus necesidades de desarrollo.

-El foro Futuro en Español se detiene en el papel de la Región como referente en la gestión del agua o la innovación. ¿Qué margen de mejora tiene la Región? ¿Qué ventajas tiene a nivel competitivo en el mercado internacional?

-En la Región de Murcia nos caracterizamos por nuestro empeño por mejorar cada día y ese carácter emprendedor se transforma, entre otras cosas, en la innovación permanente en materia de agua y regadío. La escasez hídrica en nuestra comunidad es algo estructural, esa es la realidad, pero también lo es que la agricultura es fundamental para nuestro futuro y para poder seguir abasteciendo de frutas y hortalizas a casi medio mundo. No es casualidad que a la Región de Murcia se la conozca como la despensa de Europa. Por eso, conscientes de la escasez de recursos hídricos que padecemos, hemos sido capaces de convertir esa necesidad en una oportunidad para ser enormemente competitivos. Aquí no concebimos la agricultura si no es aprovechando hasta la última gota de agua. De hecho, la Región de Murcia se ha ganado un gran prestigio internacional en ese campo, a la altura de regiones tan desarrolladas en esta materia como California o Israel. Nos hemos convertido en ejemplo y referencia para muchas otras regiones del mundo que deben lidiar con la escasez de agua.

-¿De qué manera puede exportar la Región de Murcia su modelo en la gestión eficiente del agua a los países de América Latina para los que puede ser un espejo en el que reflejarse?

-Nuestra región es abierta y solidaria y tendemos nuestra mano a cualquier modelo de colaboración con los países de América Latina para compartir con ellos nuestra experiencia de muchos años, en los que hemos ido puliendo nuestro sistema y nuestras tecnologías para ser más eficaces cada día. Estamos abiertos a realizar todo tipo de intercambio de conocimientos entre los expertos de la Región de Murcia y de países terceros, así como foros, cursos formativos o trabajos colaborativos. Es un modelo que funciona y que, tradicionalmente, ha despertado el interés de países y organismos internacionales. Sin ir más lejos, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo nos tiene como referencia y ha solicitado que la Región de Murcia esté presente en eventos como el Foro Mundial del Agua o la Semana Mundial del Agua ('World Water Week') en Estocolmo.

-Uno de los puntos del foro es 'Presas y trasvases de agua como elemento vertebrador del territorio: Abastecimiento de riego y otros usos. Elemento multipropósito'. El Trasvase Tajo-Segura ha sido un elemento dinamizador para la Región de Murcia. ¿Seguirá teniendo vigencia o se acabará imponiendo un cambio de modelo?

-En la Región de Murcia tenemos claro que el trasvase Tajo-Segura es absolutamente irrenunciable. En este 2019 se cumplen 40 años de su apertura, lo que se ha traducido en 40 años de crecimiento, creación de empleo, riqueza y desarrollo para el Levante español. Son más de dos millones y medio de personas las que se abastecen del agua del Tajo-Segura y, en un momento de especial sequia como el que atravesamos, hablar de recortes en el volumen trasvasable es poner freno al crecimiento de nuestra comunidad. Como decía antes, tenemos un déficit de agua estructural pero nadie nos puede acusar de no haber hecho nuestros deberes: somos un ejemplo mundial en reutilización de aguas y en ahorro de recursos en regadíos y abastecimiento. Además de esto, utilizamos la desalación pero hay que dejar claro que todas las necesidades no pueden ser cubiertas así. En España no falta agua, hay recursos suficientes para toda la población, y es necesario es potenciar las infraestructuras que conecten las cuencas, que permitan almacenar el excedente y no perder una sola gota. Por eso, seguimos defendiendo la necesidad de un gran Pacto Nacional del Agua, que cuente con el consenso y respaldo de todas las comunidades autónomas, con las aportaciones de expertos y técnicos y con la experiencia de quien, como es nuestro caso, llevamos años aprovechando, depurando y reutilizando el agua y obteniendo unos resultados únicos en el mundo.

-Siguiendo con este asunto, la Región de Murcia es todo un referente en lo que a gestión de agua se refiere. ¿Qué papel juegan organismos como Esamur en este punto?

- La Región de Murcia es una de las pocas comunidades autónomas que cumplen todas las exigencias de la normativa europea de tratamiento de aguas residuales y, en este sentido, Esamur es un organismo referente, totalmente especializado en materia de depuración y reutilización. Además, de su mano, hemos dado un gran impulso en materia de investigación e innovación y estamos participando en todas las negociaciones a nivel europeo referentes a normativas de depuración y reutilización. La Región de Murcia también es un ejemplo en este sentido, por eso, recibimos a numerosas delegaciones de otros países que quieren aprender nuestro modelo de gestión.

-El empresario agrícola murciano es punta de lanza en el mercado internacional. ¿Qué rasgos le hacen ser tan competitivo en un tema como el uso eficiente del agua?

-El trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los agricultores de la Región de Murcia les ha llevado a ser referentes internacionales. Las cifras de producción mejoran año a año y, a pesar de las dificultades en materia hídrica, también crecen las exportaciones. Cada vez son más los países que, bajo estrictos estándares de calidad y control, vienen a la Región para interesarse por nuestros productos y llevarlos a sus lugares de origen. El último ejemplo es el de la uva de mesa, que ha abierto su mercado a China y Vietnam, lo que supone la apertura a dos nuevos mercados muy potentes dentro de Asia. Y todo ello con la calidad como bandera porque los productos que salen de la Región de Murcia han alcanzado la excelencia, fruto del trabajo y el compromiso también de nuestros investigadores y científicos, que buscan mejorar las condiciones de nuestras frutas y verduras de forma constante.