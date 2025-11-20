Fernando Cueto: «El CEO Congress Murcia es un dinamizador del crecimiento y la cohesión de la economía local»

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:22 Compartir

Más de un millar de directivos, empresarios y líderes de opinión a nivel nacional se reunirán el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas para participar en el CEO Congress Murcia 2025, un foro que aborda las materias de liderazgo, competitividad e innovación. «Las empresas lo ven como una herramienta que les aporta beneficios importantes en visibilidad y oportunidades de negocio», subraya Fernando Cueto, director general del evento, que alcanza este año su sexta edición.

–¿Cuál es la gran propuesta de valor del CEO Congress Murcia?

–No existía en la Región de Murcia un evento de estas características y desde la primera edición tuvo una magnífica acogida. El congreso ha ido creciendo en todos sus parámetros de excelencia (asistencia presencial, programa de patrocinio, categoría de los ponentes, respaldo institucional, impacto mediático). Dicho esto, desde el principio hemos querido posicionarnos como el principal evento empresarial de la Región y, cómo no, en el más relevante foro para directivos a nivel nacional. Para los asistentes, patrocinadores, instituciones, medios, etc. se ha convertido en un dinamizador de la economía local. Las empresas lo ven como una herramienta que les aporta beneficios importantes en visibilidad, oportunidades de negocio, 'networking' y conocimiento. Y por supuesto, es un evento dinamizador para el crecimiento, la cohesión, la competitividad y la proyección de todo este tejido.

–¿Por qué las compañías han de analizar y tener muy en cuenta la variable de la competitividad?

–Fundamentalmente porque de ello va a depender en gran medida su estabilidad, rentabilidad y crecimiento en el medio y largo plazo. Incluso su supervivencia. Las empresas no competitivas acaban derrumbándose como un castillo de naipes y desaparecen. El análisis deberá identificar las oportunidades que se presenten y valorar los riesgos, así como estudiar a sus competidores, desarrollar ventajas diferenciales, mirar con lupa la relación calidad-precio de sus productos/servicios, apostar por la innovación y la sostenibilidad, etc.

–¿El CEO Congress Murcia está también orientado a pymes, emprendedores y autónomos?

–Por supuesto. De hecho, una gran parte de los directivos y profesionales asistentes pertenecen a pymes o son autónomos. CEO Congress se concibe como un encuentro para que directivos y profesionales de todos los niveles conozcan las estrategias, visión y mensajes que líderes de grandes organizaciones transmiten en sus conferencias y de las que se pueden sacar tantas conclusiones, reflexionar y llevarlas al día a día de sus empresas, pymes, grandes compañías o autónomos.

«Buena parte de los profesionales y directivos asistentes pertenecen a pymes o son autónomos»

–¿Qué destacaría de las principales figuras del ámbito directivo en España que encabezan el cartel de esta sexta edición?

–Reflexionando sobre el cartel de CEO Congress 25, destacaría por encima de todo su generosidad y compromiso con nuestro congreso. Viendo sus agendas, no es cómodo desplazarse a Murcia y disponer de uno o dos días casi completos para participar. Por ejemplo, Rosa Carabael, CEO de EROSKI se desplaza desde Bilbao. No es cómodo. Pero esto es un reflejo de la relevancia e interés del congreso. Y en segundo lugar, pongo en valor su enorme nivel. Los máximos directivos de LG España, Eroski, Uber o perfiles como los dircom de CaixaBank y Mercadona son primeros espadas empresariales. Sin olvidarnos de segundos niveles directivos como los representantes de MasOrange, de KPMG o de Telefónica. Fíjate de qué empresas estamos hablando.

–¿Cuáles son los principales asuntos que se tratarán?

–Bajo el lema 'Empresas competitivas en un entorno global. Claves y Desafíos', se reflexionará y debatirá sobre cuáles son las claves imprescindibles para que las compañías no pierdan el tren de la competitividad. También hablaremos de adaptación, de innovación y sostenibilidad, de experiencia del cliente, de talento, de liderazgo, etc., como diferenciadores competitivos. Este año, además, tendremos por vez primera un panel sobre comunicación corporativa como pilar estratégico y motor transformador para las empresas. Y daremos un protagonismo importante a la geopolítica, en un momento crucial en el que ejerce un impacto directo sobre la economía y sobre las estrategias empresariales.

–¿Es el CEO Congress Murcia el escenario perfecto para la generación de oportunidades de negocio?

–En efecto, el 'networking' y el contexto que se crea para generar relaciones entre los asistentes son algunos de los reclamos fundamentales del congreso. Siempre hago hincapié en que los asistentes deben acudir con la mayor predisposición, agendar reuniones, citarse en el auditorio y abrirse a conocer a gente, porque van a coincidir durante unas horas con más de mil profesionales con sus mismas intenciones. La atmósfera de este congreso es muy especial y no se vive en otros sitios. Te aseguro que se cierran grandes acuerdos y multitud de encuentros y reuniones.

–¿Cómo han conseguido posicionar el CEO Congress Murcia como un encuentro empresarial con alma, inspirador y disruptivo?

–La base de CEO Congress debe ser siempre la capacidad de concentrar en Murcia, en un solo día, a tantos líderes empresariales, porque este es el principal parámetro de excelencia. Pero nuestro congreso debe ser inspirador, motivacional, tocar la fibra de la gente y que 'ocurran cosa' durante la jornada; es lo que yo llamo el alma del congreso. Estamos trabajando en ello, con alguna intervención inspiracional, generando momentos emotivos o con conferencias disruptivas. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que trabajar en la experiencia del asistente y eso debe acabar reflejándose de principio a fin, desde el mismo momento en que compra su entrada y hasta que se va del auditorio.

Temas

Economía en la Región