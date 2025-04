Fecoam recibe el premio Qcom a la mejor iniciativa del sector productor

R. A. Murcia Miércoles, 9 de abril 2025, 00:03 Comenta Compartir

Los Premios Qcom.es han reconocido a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) por su compromiso con la modernización y sostenibilidad del sector agrícola mediante el impulso a la digitalización de las explotaciones agrarias y el fomento de modelos de producción más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

El acto de entrega de premios, celebrado en Madrid, contó con 200 operadores de todo el sistema agroalimentario, al que acudieron una amplia representación institucional, como el presidente del Senado de España, Pedro Rollán, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Begoña G. Bernal, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, así como de diputados y senadores, directores generales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y representantes de algunas Comunidades Autónomas.

Este reconocimiento para la federación fue recogido por Santiago Martínez, presidente de la institución, de la mano de Sara Rubira, responsable del sector en el Ejecutivo murciano.

Como remarcan desde Fecoam, este reconocimiento viene a refrendar la trayectoria y el trabajo que desde la federación se ha estado realizando en la Región de Murcia desde su fundación hace 40 años, efeméride que se celebra este año 2025. Asimismo, la federación de cooperativas agradece a todo el equipo detrás de estos premios este reconocimiento, «que es de todos los asociados, y que nos empujan a seguir mejorando y trabajando».

15 años de retos, innovación y compromiso

Como explican desde la organización, Agrifood Comunicación nació en 2010 con el lanzamiento de Qcom en formato impreso, «y con la firme convicción de dar voz y reconocimiento a las empresas agroalimentarias», destacan. Desde entonces, estos premios «se han convertido en una referencia para destacar el esfuerzo del sector por mejorar su imagen y poner en valor los alimentos que elabora, transforma y comercializa».

Así, «a lo largo de estos 15 años, Agrifood Comunicación ha impulsado iniciativas que han dejado huella, como el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS), el Congreso Mundial del Aceite de Oliva y la campaña Si yo no produzco, tú no comes, entre otras, siempre con el objetivo de defender, impulsar y visibilizar el trabajo de quienes día a día hacen posible que los alimentos lleguen a nuestras mesas».

Estos premios abarcan diversas categorías que destacan aspectos como la innovación, la excelencia y la promoción en el ámbito agroalimentario, premiando la labor desarrollada por profesionales y entidades que, de una forma u otra, se esfuerzan por poner en valor la importancia de la producción agroalimentaria y de las personas que están implicadas en sus procesos de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

