La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
Renderización de la nueva planta de Mecánicas Bolea en Los Camachos.

Etosa lidera la construcción de la nueva planta de Mecánicas Bolea en Los Camachos

EMPRESAS ·

La instalación consolidará a Etosa como referente en la ejecución de proyectos estratégicos de gran envergadura en la Región de Murcia y a nivel nacional

EFQ

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:43

Etosa, empresa líder en construcción e innovación tecnológica, ha sido seleccionada por Mecánicas Bolea para el desarrollo integral de su nueva planta industrial en el polígono de Los Camachos (Cartagena). El contrato, firmado el pasado 27 de agosto, consolida a Etosa como referente en la ejecución de proyectos estratégicos de gran envergadura en la Región de Murcia y a nivel nacional.

Un proyecto industrial de última generación

El complejo se levantará sobre una superficie de 34.000 m², con más de 17.000 m² construidos, e incluirá naves de hasta 14 metros de altura libre y una capacidad de izado de 100 toneladas, lo que lo sitúa como una de las instalaciones industriales más avanzadas del sureste español.

La nueva planta integrará líneas de producción automatizadas de soldadura y mecanizado, áreas de tratamientos especiales, pruebas y montaje limpio, garantizando procesos productivos de máxima eficiencia y calidad. Está previsto que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.

Innovación y sostenibilidad como pilares

Fiel a su compromiso con la excelencia, Etosa ha apostado por un modelo constructivo que combina rapidez de ejecución, eficiencia energética y sostenibilidad. El proyecto, diseñado por el prestigioso estudio Xpiral, incorpora sistemas de autoconsumo fotovoltaico, reutilización de agua y soluciones para reducir la huella de carbono, alineándose con los estándares más exigentes en materia medioambiental y de seguridad.

Creación de empleo y proyección internacional

La construcción de la nueva planta supondrá la generación de 30 puestos de trabajo cualificados en ingeniería y formación profesional avanzada. Además, su ubicación estratégica junto al Puerto de Cartagena reforzará la capacidad exportadora de Mecánicas Bolea, impulsando la competitividad de la industria regional en los sectores de energía, defensa y procesos industriales.

Etosa, sinónimo de confianza y liderazgo

Con este nuevo hito, Etosa reafirma su posición como socio estratégico de referencia para compañías que buscan transformar sus operaciones con infraestructuras modernas, sostenibles y tecnológicamente punteras. La compañía demuestra, una vez más, que su experiencia, solvencia y capacidad de innovación la convierten en el aliado perfecto para proyectos industriales de gran proyección.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
  2. 2 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  3. 3 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  4. 4 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  5. 5 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  6. 6 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  7. 7

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  8. 8 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  9. 9 Once años y medio de prisión por violar y golpear a una mujer en Cartagena
  10. 10

    Una jueza exige al Ayuntamiento de Calasparra documentación sobre presuntas anomalías en contratos bajo amenaza de registro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Etosa lidera la construcción de la nueva planta de Mecánicas Bolea en Los Camachos

Etosa lidera la construcción de la nueva planta de Mecánicas Bolea en Los Camachos