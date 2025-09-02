Etosa lidera la construcción de la nueva planta de Mecánicas Bolea en Los Camachos

La instalación consolidará a Etosa como referente en la ejecución de proyectos estratégicos de gran envergadura en la Región de Murcia y a nivel nacional

Etosa, empresa líder en construcción e innovación tecnológica, ha sido seleccionada por Mecánicas Bolea para el desarrollo integral de su nueva planta industrial en el polígono de Los Camachos (Cartagena). El contrato, firmado el pasado 27 de agosto, consolida a Etosa como referente en la ejecución de proyectos estratégicos de gran envergadura en la Región de Murcia y a nivel nacional.

Un proyecto industrial de última generación

El complejo se levantará sobre una superficie de 34.000 m², con más de 17.000 m² construidos, e incluirá naves de hasta 14 metros de altura libre y una capacidad de izado de 100 toneladas, lo que lo sitúa como una de las instalaciones industriales más avanzadas del sureste español.

La nueva planta integrará líneas de producción automatizadas de soldadura y mecanizado, áreas de tratamientos especiales, pruebas y montaje limpio, garantizando procesos productivos de máxima eficiencia y calidad. Está previsto que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.

Innovación y sostenibilidad como pilares

Fiel a su compromiso con la excelencia, Etosa ha apostado por un modelo constructivo que combina rapidez de ejecución, eficiencia energética y sostenibilidad. El proyecto, diseñado por el prestigioso estudio Xpiral, incorpora sistemas de autoconsumo fotovoltaico, reutilización de agua y soluciones para reducir la huella de carbono, alineándose con los estándares más exigentes en materia medioambiental y de seguridad.

Creación de empleo y proyección internacional

La construcción de la nueva planta supondrá la generación de 30 puestos de trabajo cualificados en ingeniería y formación profesional avanzada. Además, su ubicación estratégica junto al Puerto de Cartagena reforzará la capacidad exportadora de Mecánicas Bolea, impulsando la competitividad de la industria regional en los sectores de energía, defensa y procesos industriales.

Etosa, sinónimo de confianza y liderazgo

Con este nuevo hito, Etosa reafirma su posición como socio estratégico de referencia para compañías que buscan transformar sus operaciones con infraestructuras modernas, sostenibles y tecnológicamente punteras. La compañía demuestra, una vez más, que su experiencia, solvencia y capacidad de innovación la convierten en el aliado perfecto para proyectos industriales de gran proyección.