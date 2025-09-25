ESP Solutions, premiada como una de las mejores empresas para trabajar según la consultora Choosemycompany El holding de transporte ha sido galardonado por sus iniciativas para captar el mejor talento joven

El holding de transporte europeo ESP Solutions Group ha sido galardonado con un reconocimiento por sus iniciativas para captar el mejor talento joven como una de las mejores empresas de España. La consultora especializada Choosemycompany ha destacado a ESP en esta, su tercera edición, con la certificación HappyTrainees® 2026 por su capacidad estratégica para integrar en su organización a jóvenes de alto potencial, garantizandoles un futuro laboral en cualquier de las empresas del grupo permitiéndoles desarrollar con eficiencia todas sus capacidades y habilidades técnicas y profesionales en un entorno laboral inclusivo y positivo que favorece el crecimiento personal de todos ellos.

Ignacio Soto, director de Personas y Desarrollo Corporativo del grupo recogio el premio en una ceremonia celebrada en Barcelona, recordando el éxito del Programa de Desarrollo de Talento de su organización y los esfuerzos de su área por captar el mejor capital humano: «En ESP Solutions consideramos que nuestro motor del éxito son las personas. Contar con profesionales altamente cualificados no solo garantiza la excelencia operativa, sino que también fortalece nuestra cultura corporativa. Entre todas las competencias que valoramos, la honestidad ocupa un lugar central: es la base de la confianza interna, la colaboración transparente y la reputación externa. Por ello, impulsamos políticas y procesos orientados a atraer, desarrollar y retener talento íntegro, convencidos de que solo con profesionales bondadosos podremos cumplir nuestros objetivos estratégicos para continuar brindando el mejor servicio a nuestros numerosos clientes internacionales» .

Lanzada originalmente en 2012 en Francia, la edición española de ChooseMyCompany evalúa la experiencia de los jóvenes licenciadps en todo el territorio nacional. Con este galardón, ESP no solo ve reconocida su apuesta por el capital humano, sino que también se posiciona como líder en prácticas empresariales responsables y se convierte en la primera empresa de transporte nacional en ser galardonada, algo de lo que se encuentran especialmente orgullosos

