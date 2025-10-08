ENAE recibe el sello internacional QS Stars: la puerta de entrada a una carrera global

Un reconocimiento internacional que acredita la excelencia educativa de la escuela en múltiples dimensiones

EFQ Murcia Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:09 Compartir

La noche del pasado viernes, en una ceremonia celebrada en Buenos Aires, Miguel López, director general de ENAE Business School, recibió en nombre de la institución el prestigioso sello QS Stars 2024, un reconocimiento internacional que acredita la excelencia educativa de la escuela en múltiples dimensiones.

Aunque la entrega tuvo lugar en 2025, el sello ya está vigente desde 2024 y tendrá validez hasta 2030, lo que confirma que los estudiantes que hoy eligen ENAE están apostando por una formación de clase mundial, avalada por uno de los sistemas de evaluación más rigurosos del planeta.

QS Stars, desarrollado por Quacquarelli Symonds (QS) —la misma organización detrás del QS World University Rankings—, no compara universidades entre sí, sino que evalúa el mérito absoluto de cada institución. Y los resultados hablan por sí solos: ENAE obtuvo 723 puntos sobre 1.000 posibles, destacando especialmente en empleabilidad y docencia, dos factores decisivos para cualquier estudiante que busca no solo aprender, sino también triunfar profesionalmente desde el primer día tras graduarse.

Ampliar

Una formación que abre puertas desde el primer día

Para aquellos que están a punto de dar el salto hacia un programa de negocios, lo que realmente marca la diferencia no es solo el nombre de la institución, sino lo que esta hace por ellos: empleabilidad, experiencia de aprendizaje y desarrollo personal.

En ENAE, los números hablan con claridad: más del 95 % de sus graduados consiguen empleo en los primeros meses tras finalizar sus estudios, una tasa que refleja no solo la calidad académica, sino también la estrecha conexión de la escuela con el mundo empresarial.

Detrás de ese éxito hay un equipo de orientación profesional activo y comprometido, que acompaña a cada estudiante con talleres prácticos, ferias de empleo y asesoramiento personalizado. Cada año, más de 280 empresas participan en actividades en el campus, creando un ecosistema donde las oportunidades laborales no se buscan: llegan.

Además, en ENAE no eres un número. Con casi 58 docentes por cada 100 alumnos, la atención es cercana, la mentoría constante y el apoyo académico, una prioridad. No es casualidad que más del 95 % de los estudiantes valoren de forma excelente la calidad de la docencia: aquí se aprende con quienes conocen el mundo real y están dispuestos a guiarte en él.

Además, ENAE no solo forma profesionales, sino líderes con visión global y compromiso social. La escuela invierte más del 2 % de sus ingresos en becas y apoyo financiero, promueve la diversidad —con estudiantes de 30 nacionalidades— .

Un sello que respalda el futuro profesional

«Este reconocimiento no es un trofeo para guardar en una vitrina, sino una promesa a nuestros actuales y futuros alumnos», afirma Miguel López tras recoger el galardón en Argentina. «Es la garantía de que, al elegir ENAE, eliges una institución que cumple con los más altos estándares internacionales en lo que realmente importa: el aprendizaje, la empleabilidad y el desarrollo como persona».

El sello QS Stars 2024 no solo posiciona a ENAE como una de las escuelas de negocios más sólidas de España, sino que también abre puertas en el extranjero, ya que empleadores y universidades de todo el mundo reconocen este distintivo como sinónimo de calidad.

Estudiar en ENAE ya era una apuesta segura. Ahora, con el respaldo del sello QS Stars, es la mejor decisión estratégica para una carrera profesional. Porque no se trata solo de obtener un título, sino de formarse en un entorno que te prepara, te conecta y te impulsa hacia el éxito.

Temas

ENAE