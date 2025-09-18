Las empresas de inserción toman la palabra en Murcia

El auditorio Víctor Villegas acogió este jueves la Jornada Nacional del Día de las Empresas de Inserción, coincidiendo con celebración de la Cumbre Europea de la Economía Social 2025.

Al encuentro, organizado por Faedei en colaboración con Crysalia, acudieron numerosos expertos de proyección nacional e internacional, como Patrizia Bussi, vicepresidenta de Social Economy Europe, y Maravillas Abadía, presidenta del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.