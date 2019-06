Vidal, en lo más alto del universo de las golosinas Instalaciones de Vidal Golosinas en Cieza. V.G La compañía apuesta firmemente por la internacionalización, la calidad y la innovación, valores que la sitúan como un referente en todo el mundo EFQ. MOLINA DE SEGURA Lunes, 3 junio 2019, 21:59

El paraíso más dulce aumenta diariamente gracias a Vidal Golosinas. Esta empresa murciana, de reconocido prestigio internacional, produce suculentas y deliciosas golosinas que se distribuyen por todo el mundo. No es difícil hacerse con una Rellenola, un Dipper o un Dulcipica en cualquier punto del planeta. Con más de 55 años de historia, esta compañía familiar con sede central en Molina de Segura no tiene freno. En Vidal están viviendo un momento muy dulce, que se sustenta en la innovación y en la calidad.

En los años 70 comenzaron a expandirse con la creación de su primera filial en Reino Unido y su crecimiento continúa desde entonces. En la actualidad, suman un total de 15, que se encuentran distribuidas a lo largo del globo. La última sociedad internacional se inauguró el año pasado en Japón, donde Vidal sigue conquistando paladares. La compañía murciana sobresale además por su alta capacidad de fabricación de hasta 75 millones de piezas diarias. También se distingue por contar con artículos adaptados a las características de cada mercado. Así, los productos de Vidal se pueden encontrar en más de 90 países. «Nos encanta impulsar constantemente nuevos proyectos. Nos motivan y nos ilusionan todos y cada uno de ellos. Somos conscientes de que este es un sector muy competitivo en el que siempre hay que estar innovando», afirman desde la compañía.

MÁS INFORMACIÓN Año de fundación: 1963. Actividad: Sector confitería Marcas comerciales: Vidal, SoftFruit, Rellenolas, Dulcitar, Dulcipica, Rolla Belta, Dipper, Pompito, Zoom, Palipica, Choconubes, Dulcinubes, Glas Fruit, Mells, Lacreme, Footballs, Baseballs. Localización: Avda. Gutiérrez Mellado, S/N 30500, Molina de Segura. Web: www.vidal.es

Con más de un 75% de ventas internacionales, Vidal es una empresa habitual de las ferias de alimentación más importantes del mundo. La búsqueda continua de nuevos mercados para sus productos está bien impresa en su ADN. Vidal fue la primera compañía española del sector de la confitería en participar en influyentes ferias como ISM, que se celebra anualmente en Colonia, y en Sweets and Snacks, que tiene lugar en Chicago.

El amplio catálogo de esta empresa de golosinas se adelanta a las tendencias y se adecúa a su gran número de consumidores. Para ello, en Vidal cuentan con un potente equipo de Marketing que está atento a las nuevas tendencias y el comportamiento de los consumidores. Un conocimiento que transmiten al departamento de I+D+i para crear productos pioneros y revolucionarios. Desde hace varias décadas, ya que poseen los sellos alimentarios más exigentes, producen golosinas de todo tipo que se distribuyen en los principales mercados. Certificaciones como la Kosher o la Halal son imprescindibles para satisfacer la forma de vida de los practicantes de la religión judía e islámica. En Vidal son maestros en producción de golosinas, algunas de ellas destacan por estar libres de alérgenos, por no incluir gluten o por ser veganas. Como por ejemplo, Fruit Bites y Fruit and Veggie, de su nueva gama Naturall, que además cuentan con más componentes naturales, con un mayor porcentaje de zumo de frutas y no incluye colorantes ni aromas artificiales.

«Precisamente, esta nueva línea de productos, que completa Tropical Fruit y Yogurt Flavour Gummies, es un nuevo concepto de golosinas. Son los snacks dulces más innovadores del mercado», señalan desde la empresa.

La compañía de golosinas sigue creciendo y así lo demuestran sus últimas cifras. El cierre del pasado ejercicio fue el mejor de los últimos años debido a un aumento en la facturación de un 11 %. En 2018 la empresa registró 152 millones de euros: «Estamos viviendo un crecimiento potente y enérgico focalizado hacia la internacionalización. Nuestra experiencia, nuestro trabajo incesante y nuestro esfuerzo nos sitúan en una posición privilegiada en el universo de las golosinas», subrayan desde Vidal. En los más de 210.000m2 de instalaciones, también crece el talento y el número de trabajadores, que asciende a un total de 1.200.

Vidal es una marca conocida en todo el globo. La alta calidad de sus productos la posicionan como una compañía líder con un claro objetivo que lleva cumpliendo ya más de 55 años: endulzar el mundo.