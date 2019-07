Trabajando para ofrecer la mejor versión a los clientes Jesús Jiménez es el presidente de la Federación Regional de Empresarios de hostelería y turismo (Hostemur) Miércoles, 31 julio 2019, 12:17

Si echamos la vista atrás 20 años, podemos ver las grandes dificultades que hemos sufrido al no tener una política turística homogénea y continuada en el tiempo. Hemos vivido tantos eslóganes y marcas que hemos navegado a la deriva, siendo 'la Región donde vive el sol' o 'no typical' hasta llegar al finalmente consensuado Costa Cálida. Es de agradecer el compromiso existente en mantener la marca a lo largo del tiempo. Así podemos dedicar los recursos a lo verdaderamente importante y dejar que el tiempo cale en la memoria de la gente y asocien nuestra Costa Cálida como un destino preferente de vacaciones.

Pero si de algo me siento realmente orgulloso es de mis empresarios y de sus trabajadores. De todas y cada una de las empresas que a diario abren las puertas de sus establecimientos y trabajan para ofrecer su mejor versión a los clientes. Es sobradamente conocido que nuestro sector trabaja cuando todo el mundo descansa, pero también es una realidad que disfrutamos de una recompensa que otros sectores no tienen: trabajar con la felicidad de las personas.

En los últimos 20 años he visto como poco a poco se ha reforzado la unidad empresarial, como los egos individuales han quedado apartados para trabajar remando todos juntos por un objetivo común: el posicionamiento del sector en el lugar que le corresponde. No está siendo fácil, es cierto. Hemos vivido la peor crisis económica mundial que se recuerda. Hemos visto cerrar a muchos de nosotros, pero los que aguantaron, los que se ajustaron el cinturón y siguieron con paso firme hacia delante, manteniendo puestos de trabajo y luchando con rentabilidades casi nulas, hoy han salido reforzados. No estamos recuperados, también es cierto. Seguimos teniendo los precios más bajos de España, pero estamos trabajando para recuperarnos y poder construir una Región turística a la altura que nos merecemos.

Somos un sector muy sensible, que se resiente muchísimo cuando salen noticias a nivel nacional sobre nuestro querido -y malherido- Mar Menor, un recurso que, como nosotros, se está recomponiendo y día a día nos enseña su mejor versión. O que sufre cuando en vísperas de temporada alta llegan previsiones meteorológicas nefastas. Todo resta, pero poco a poco nos vamos consolidando y haciendo fuertes. Tenemos muchos más factores a favor que en contra y estamos seguros de que con la ayuda de la Administración trabajaremos en la renovación de las plantas hoteleras y la mejora de las infraestructuras y diseñaremos un plan estratégico turístico totalmente trasversal a largo plazo.