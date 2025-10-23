Las pymes valoran el retorno de las inversiones en innovación y sostenibilidad Empresarios y directivos comparten sus casos de éxito para inspirar a los pequeños y medianos negocios de la Región a integrar medidas innovadoras y sostenibles

Benito Maestre Murcia Jueves, 23 de octubre 2025, 20:43 Compartir

No son una tendencia ni una estrategia particular, sino un compromiso compartido y un camino hacia adelante. Integrar la innovación y la sostenibilidad en el corazón de las pymes es una realidad extendida en el ecosistema productivo de la Región de Murcia y con un resultado positivo y de futuro. Las medidas adoptadas en ambas direcciones son directamente proporcionales a un crecimiento más competitivo y una permanencia más estable en los mercados, gracias a que contribuyen a generar un valor añadido a los productos, servicios e incluso procesos, además de fomentar el respeto a los recursos y el entorno.

Así se puso de manifiesto en el evento 'Hablemos de innovación y sostenibilidad para pymes', que LA VERDAD y Vocento, con el patrocinio de Orange Empresas, celebraron ayer en el hotel Occidental Murcia Agalia. Este encuentro reunió a expertos del mundo de la economía y la administración para debatir sobre las oportunidades que se les presentan a las pequeñas y medianas empresas por el simple ejercicio de incorporar la innovación y la sostenibilidad en sus estructuras.

Coincidieron en que el emprendimiento de manera sostenible no está exento de alcanzar el éxito empresarial. Así se puso de manifiesto en la mesa redonda en la que participó Juanfran Guevara, el director de Estrategia Agrícola Campolor, quien subrayó que la visión de su empresa consiste en respetar la agricultura tradicional al mismo tiempo que se le incorpora la innovación para ofrecer productos de calidad durante los doce meses, deslocalizando las cosechas, eso sí, dentro de España. «Hemos adaptado y modernizado nuestra estructura para abastecer con diferentes variedades de cultivo a nuestros clientes de los principales mercados europeos», afirmó.

Auge digital

Otro caso real de inspiración para pymes lo protagonizó Pilar Pascual, ingeniera agrónoma y 'agroinfluencer', que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven Alimentos de España. Esta salmantina está detrás, junto a su familia, de los pistachos de Finca Telereta y las carnes de La Vaca Madruga, de Parada de Rubiales, un pueblo de algo más de 200 habitantes. Debido a su crecimiento sostenido, aupado en buena parte por su tirón mediático en las redes sociales, han profesionalizado un proyecto empresarial que comenzó como un

'hobby'; ahora, aparte del cultivo, también se encargan del procesado y la comercialización a través de internet.

«En el campo somos muy sostenibles a nivel medioambiental, pero se nos está yendo el aspecto económico. Para algunas pymes, está dejando de ser rentable. Ahí te planteas: o compaginas el negocio con otra actividad que te garantice una sostenibilidad económica o lo vendes a empresas que trabajen de manera mecanizada», lamentó.

Una visión que compartió Alfonso García, director técnico de ACOM, quien aseguró que la misión de su compañía, altamente tecnificada, consiste en identificar las necesidades de sus clientes y responderles con productos específicos, desde una perspectiva sostenible y con retorno económico. Para muestra, sus equipos de hidrógeno verde y el controlador climático automatizado para invernaderos. «Hay que apoyar el sector rural», sentenció.

Por su parte, Adrián Valverde, director de Innovación y Estrategia Sostenible de Primafrio, empresa familiar con 63 años de trayectoria y presencia en 27 países, presumió de tener en su red de colaboradores a pymes y jóvenes emprendedores: «Nos sentimos cómodos trabajando con todos ellos». Fundamentalmente, porque «aprendemos mucho de prácticas de innovación y de sostenibilidad». Abogó por el uso de la IA, pero no para sustituir a personas sino para complementar sus funciones, y reiteró que los proyectos de innovación y sostenibilidad son buenas estrategias para las empresas, pero recordó que no hay que olvidarse de su rentabilidad.

Programas y cheques

Desde el Info, el área de Iniciativas Estratégicas tiende puentes al tejido productivo regional para ayudarle en su carrera hacia la sostenibilidad, realizando, en primer lugar, un diagnóstico preliminar para conocer su grado de desarrollo y necesidades. Por lo general, las compañías demandan una hoja de ruta sostenible, la implementación de proyectos de economía circular y medir su huella ambiental, entre otras. «La sostenibilidad va de la mano de la innovación, y ambas repercuten en la competitividad de las empresas», subrayó Rafael Martínez, jefe del área, en la primera ponencia del evento.

Detalló los programas de ayudas impulsadas por el Info, como los de actuaciones de eficiencia energética, los cheques de sostenibilidad empresarial y de innovación, y los programas de I+D y retos específicos. También invitó a las pymes a participar en la tercera edición de 'Circularmente', que se celebrará el próximo 2 de junio en el Auditorio Víctor Villegas.

Cada estructura, su diagnóstico

El CEO de Caudal, Pedro González, cerró la jornada con un 'workshop' en el que explicó el porqué de la puesta en marcha de su parque tecnológico en Puerto Lumbreras. «Hemos subido la sostenibilidad al espacio de marca, que es el lugar que ocupamos en la mente de nuestros consumidores», justificó, antes de recordar que sus productos se distribuyen en más de 40 países, entre ellos, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Este proyecto industrial, con una extensión proyectada de 400.000 metros cuadrados y una inversión cercana a los 30 millones de euros, tiene a gala «darnos una vertical de la sostenibilidad, para que todos los grupos de interés con los que interactuamos vean reflejada nuestra sensibilidad».

Remarcó que la sostenibilidad planificada es rentable y aconsejó que «cada estructura tiene que hacer su propio diagnóstico de sostenibilidad». En concreto, el suyo tuvo que hacer frente a tres desafíos: el uso del plástico, el gasto de energía y el proveer a la agricultura, señalada en ocasiones por generar residuos plásticos.

Temas

Economía en la Región