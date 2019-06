AEM, proveedor de soluciones energéticas multisectoriales Exposición de máquinas en las instalaciones centrales de AEM Spain en Murcia. AEM Spain La compañía es un referente por su capacidad para adaptarse a las necesidades de los clientes, con unos controles de calidad sobresalientes S.TRIGUERO. murcia Lunes, 3 junio 2019, 22:12

Alternativas Energéticas Murcia, conocida profesionalmente como AEM o AEM Spain, es un referente como fabricante y proveedor de soluciones energéticas basadas principalmente en generadores eléctricos, tanto para suministros de energía puntual de emergencia como para suministro de energía para periodos de tiempo prolongados. Ofrece soluciones para todo tipo de clientes y necesidades, desde generadores de pocos kilovatios a plantas de varios megavatios, con multitud de gamas y soluciones multisectoriales que actualmente vende en todo el mundo.

Este año incorpora la fabricación de torres de iluminación con tecnología SuperSilence y nuevos generadores Stage V, muy demandados. Además, AEM acompaña los productos que fabrica con una gran lista de servicios 360 optimizados para ofrecer la mejor experiencia posible para unas máquinas y sistemas cuya vida media de duración llega a los 20 años.

MÁS INFORMACIÓN Fecha de fundación: 1993. Actividad: Soluciones energéticas basadas principalmente en generadores eléctricos. Localización: Polígono Industrial Oeste, C\ Venezuela, Parcela 10-11, 30820 Alcantarilla. Marcas: AEM Rental Ranges (Rental Basic, Premium, Supesilence 2.0, Stage V, Container, Compact); AEM Industrial Range; AEM Heavy Range; Irrigation; Spare Parts; Synchronized; Containers; Defense; Telecom. www aemspain.com

Uno de los pilares del éxito de AEM es su capacidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes, ya que fabrica generadores a medida y desde prácticamente la primera unidad; es decir, no es necesario un volumen de compra significativo para poder obtener la personalización de los productos, sino que construye a la carta para cada cliente los equipos que cubrirán sus necesidades y lo hacen asesorándoles en todo momento sobre la solución ideal en cada caso. Este grado de personalización en lo que a generadores se refiere es posible por su capacidad de fabricación prácticamente vertical: no depende de agentes externos a la hora de fabricar los productos, lo que le permite un total control desde el diseño conceptual de inicio hasta la salida de la máquina de las instalaciones. Esto, a su vez, le permite mantener unos niveles y controles de calidad sobresalientes, en el que incide también su equipo de trabajo, muy cualificado.

AEM, que cumplía el pasado año su 25 aniversario, protagonizaba cuatro años antes el inicio de un proceso de cambio profundo, con diferentes estrategias de marketing y generación de nuevos productos y servicios. Estas estrategias fueron enfocadas a aumentar la visualización de AEM en el mercado, con el objetivo de ganar presencia más alla de las fronteras murcianas y nacionales. A nivel profesional, la compañía ya era conocida, pero este punto de inflexión ha permitido que lo sea aún más y en muchos más ámbitos. Esto se ha traducido en un aumento del equipo profesional que compone la empresa y en la amplicación de las instalaciones para dar cabida a la nueva demanda. A fin de cuentas, su éxito radica en que ha sabido evolucionar siendo fiel a sus principios, valores y una filosofía diferente.

La firma se ha convertido en un fiel representante del producto 'made in Murcia' y por extensión 'made in Spain'. El comportamiento de las ventas de AEM en el mercado exterior no deja de crecer, representado el 80% de su producción. El mercado nacional también está experimentando un repunte y va al alza.

El mercado es el que crea sus propias tendencias y la versatilidad de AEM le viene como anillo al dedo, sobre todo en el incremento de las 'Gamas Rental' y en especial en la 'Rental SuperSilence' destinadas principalmente a dar solución al mercado de alquiler de maquinaria.

AEM no cesa en su empeño de proponerse nuevos retos como consecuencia de su evolución. «Nuestro compromiso es seguir ofreciendo nuevos productos e innovaciones que resulten útiles y adaptados a los clientes. La nueva revolución industrial ha llegado de la mano de las nuevas tecnologías, que supone una profunda transformación digital. No dejan de crearse nuevos e interesantes servicios como la integración de la gestión y control de equipos a través de dispositivos inteligentes, o la predicción de averías antes incluso de que estas aparezcan. Ser capaces de adaptarse a la era del 'dataismo' determinará el futuro de cualquier empresa», se asegura desde AEM.