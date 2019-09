«Nuestro objetivo es liderar el mercado murciano a partir del año que viene» Mikel Palomera, director general de Seat, junto a un modelo Tarraco. / MARTÍNEZ BUESO Mikel Palomera - Director general de Seat «Antes que potenciar al coche eléctrico, habría que renovar el envejecido parque automovilístico para frenar la contaminación» JUAN CARLOS HERNÁNDEZ Lunes, 30 septiembre 2019, 08:19

Sigue siendo el emblema industrial del país, aunque forme parte de Grupo Volkswagen. Seat es la única compañía que en España diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles. El año pasado facturó 9.991 millones de euros, con un beneficio de 294 millones. Produjo 474.300 turismos y todocaminos (390.699 propios y el resto, para Audi) y vendió 517.600 unidades (+10,5%), batiendo su récord, que databa de una generación atrás (514.800 en 2000). Su facturación ha crecido un 33% durante los últimos 5 años.

Pese a las caídas de la demanda que sufre el sector en los últimos meses, Seat sigue liderando el mercado nacional, con un incremento del 3,2% de las ventas dentro de España entre enero y junio (64.200 unidades comercializadas). De hecho, este año espera un resultado histórico con la ayuda de las exportaciones. Ha completado el primer semestre con la cifra más alta de ventas en su historia. Las entregas mundiales han crecido un 8,4%, lo que ha permitido sumar un volumen total de 314.300 coches. Supera así el récord establecido en el mismo periodo de 2018 (289.900).

Alemania (66.500 vehículos vendidos en el primer semestre), Reino Unido (37.700), Francia (18.500), Italia (14.900), Austria (12.500) y México (12.200) son los mayores compradores más allá de las fronteras.

Pero dentro de esta maquinaria engrasada existe un tornillo suelto, que es Murcia. El director general de la compañía, Mikel Palomera, espera tenerlo 'apretado' a finales del año que viene.

Ingeniero industrial, Mikel Palomera (Erandio, Vizcaya, 1966) cuenta con una larga trayectoria dentro de Seat, compañía a la que se incorporó en 1991. Tras dirigir varios departamentos relacionados con exportaciones, en noviembre de 2012 cogió el timón de la compañía en uno de sus momentos más delicados. Las pérdidas se acumulaban, con las ventas ceñidas a dos modelos, el León y el Ibiza, y una clientela juvenil que no respondía como antes tras ser golpeada por la crisis. Su apuesta consistió en extender la gama a todocaminos (SUV) accesibles para la mayoría de bolsillos, así como ofrecer múltiples motorizaciones (eléctrica, híbrida y gas comprimido) y actualizar las funciones de los concesionarios, con servicios de 'car sharing' y 'renting'. Con ello metió el 'turbo' a la marca. Palomera considera que esta triple fórmula convencerá a los automovilistas de la Región en cuestión de meses.

-¿Qué resultados está ofreciendo Murcia este año?

-Entre enero y agosto hemos comercializado 1.209 vehículos. El año pasado fueron un total de 1.981. Eso hace que nuestra cuota de mercado sea aquí del 7,8%. La demanda de coches de empresa va relativamente bien, pero la caída de las ventas a particulares está en torno al 16% en todas las marcas, por encima de la media nacional, que es del 14%. Es debido a tres incertidumbres: política, económica y tecnológica. Esta última se encuentra vinculada con la necesidad de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero.

-Pero al menos Seat es líder...

-A nivel nacional lo somos, sí, pero Murcia se nos resiste. Hay mucha competencia. Estamos a la par que Peugeot y solo tenemos por encima a Dacia. No me gusta nada hablar de los competidores, pero su modelo Duster es robusto y económico, además de adaptado a las particularidades de la Región. Nuestro objetivo es liderar este mercado a partir del año que viene. Será gracias a la buena labor del Grupo Huertas, a nuestros todocaminos Arona, Ateca y Tarraco, al Cupra y a los nuevos modelos eléctricos Mii y El-Born.

Las frases - «La nueva tecnología diésel aún tiene bastante recorrido, sus motores emiten un 30% menos de CO2 que hace una década» - «Los vehículos movidos por electricidad y gas siguen careciendo de una red de abastecimiento en la Región» - «Nuestros todocaminos están revolucionando la demanda local, ya vendemos aquí más Aronas que Ibizas»

-¿No es arriesgado apostarlo todo a nuevas categorías de vehículos?

-Los todocaminos no son una moda, sino una tendencia que ha venido a quedarse. Son versátiles e idóneos tanto para ciudades como para pueblos. Y están revolucionando la demanda regional. El 54% de nuestras ventas a particulares en Murcia son de SUV. Si bien el modelo Leon sigue en primer puesto, ahora mismo vendemos más Aronas que Ibizas. Por otro lado, la mayor proporción de compradores murcianos tienen entre 45 y 60 años, por lo que buscan la comodidad que ofrecen estos vehículos.

-¿Serán punta de lanza de nuevas motorizaciones?

-La hibridación de los SUV tarda en cuajar. El hecho de ser vehículos más grandes y pesados reduce su autonomía si circulan en modo eléctrico. Pero la actual tecnología diesel tiene bastante recorrido en ellos, incluso desde el punto de vista ambiental. Sus nuevos motores emiten menos dióxido de carbono que los automóviles de gasolina y sus filtros de partículas son tan eficientes que hasta limpian el aire circundante. Además, en Murcia hay una gran proporción de desplazamientos interurbanos, por lo que no son un factor de contaminación de los centros urbanos. La opción que se impondrá será la del SUV híbrido enchufable. Gran parte de los murcianos tienen garajes donde efectuar las recargas.

-Cite un modelo de Seat para cada tipo de usuario. Empecemos por los innovadores, los que recurren a servicios de 'car sharing' y 'renting'.

-Para el primer caso está el nuevo Mii, un coche 100% eléctrico, que lanzaremos a principios del año que viene, con 80 caballos y una autonomía de 260 kilómetros. En el 'renting' se imponen el Leon y el Arona, ambos diésel, si bien ya nos piden motorizaciones que incluyen gas natural comprimido, por ser mucho más económico.

-El que quiere un auto para ir a trabajar a un polígono industrial.

-Si recorre una media de 50 kilómetros al día, lo mejor para él es el Ibiza diésel de 90 caballos. O el Leon TGI de 130 caballos, si se tiene una 'gasinera' cerca.

-El que realiza largos recorridos por trabajo u ocio.

-El Ateca gasolina, el Arona diésel y, sobre todo, el Tarraco híbrido enchufable con motor de gasolina. Tiene 245 caballos de potencia, versiones de cinco y siete asientos, así como una autonomía aceptable en modo eléctrico para trayectos urbanos.

-Para el sibarita.

-El Cupra, sin duda. Es un modelo pensado para quienes desean altas prestaciones y un diseño exquisito. El año que viene sacaremos la modalidad de híbrido enchufable, el Cupra Formentor. No todos los días nace una marca española, por eso estamos realmente ilusionados con él.

-Para el concienciado con el medio ambiente.

-El modelo El-Born. También saldrá el próximo año. Será el segundo coche 100% eléctrico de nuestra marca después del Mii. Su arquitectura es totalmente propia, no ha sido tomada de otros modelos, sino diseñada expresamente por Volkswagen para ese tipo de motorización a fin de sacarle la mayor eficiencia posible. Sus variantes tendrán autonomías de entre 300 y 500 kilómetros. Será un vehículo transversal y asequible para un público muy amplio. Sus costes de mantenimiento y uso serán imbatibles respecto a cualquier modelo de combustión interna.

-¿Cómo está acometiendo la industria automovilística la lucha contra la polución urbana que impone la Administración?

-Todo el sector está comprometido en la 'descarbonización', pero desea hacerlo con criterio y de manera global. El coche eléctrico es el futuro, pero no debe centrar las prioridades. El primer paso debe consistir en la renovación del parque automovilístico. El 61% tiene más de una década de antigüedad. La media está en 12,4 años. Hablamos de más de catorce millones de coches en España. Ante ello, un motor diésel de hoy día genera un 30% menos de CO2 y un 90% menos de partículas sólidas que uno de hace diez años. Para lograr la renovación habría que vender un millón de vehículos nuevos al año, pero no pasamos de 700.000 por las incertidumbres creadas en clientes potenciales sobre el futuro del gasoil y los precios de las nuevas motorizaciones. Además, en lo que se refiere a seminuevos, el 58% de las transacciones son de coches de más de diez años. Eso no ayuda.

-Tampoco la ausencia de redes de abastecimiento.

-Sí. En lo que se refiere a puntos de recarga eléctrica y repostaje de gas hay mucho por hacer. Por ejemplo, a corto plazo solo habrá 'gasineras' disponibles en Murcia, Cartagena, Molina y Fuente Álamo, mientras que en Madrid y Barcelona no paran de proliferar. También son necesarios incentivos fiscales, como un IVA reducido y rebajas en el impuesto de circulación para coches ecológicos .

-Seat tiene cinco concesionarios, repartidos entre Murcia (2), Cartagena, San Javier y Lorca, así como siete talleres oficiales en la Región. ¿Qué futuro tienen dentro de las crecientes ventas 'online'?

-Van a evolucionar. La ventaja que siempre tendrán será el contacto directo con el cliente. Pero deben estar atentos, debido a que éste viene muy informado de antemano y a que los procesos de venta van cambiando. También deben tener en cuenta que los servicios de coche compartido van cogiendo fuerza en zonas urbanas. Ahí pueden jugar un gran papel, puesto que hablamos de establecimientos situados dentro de ciudades y que cuentan con infraestructuras para mantener flotas. Sus servicios de 'renting' están asentados para empresas, pero ya se están abriendo a particulares. Y eso constituye una gran baza.

-¿Por qué?

-Por la citada incertidumbre tecnológica. Con el 'renting' dispones de un coche con una determinada motorización durante unos años y, si no te convence, pasas a otro con una tecnología más avanzada que requiere menos costes de desplazamiento. Esto hace que en Seat estemos muy pendientes en innovación y en herramientas financieras necesarias para prestar tal servicio.

-Diga el coche perfecto de Seat para una familia de clase media

-Yo daría dos alternativas. Una sería el Leon FR de 130 caballos diésel/gas. Gasta la mitad que un coche de gasolina y se puede entrar con él a las zonas restringidas de las grandes ciudades. La otra serían Atecas, Aronas o Tarracos híbridos enchufables. Ofrecen más espacio y puedes recargar sus baterías durante una salida de fin de semana para luego ir en modo eléctrico los días laborables.

-Aparte de las restricciones al tráfico en ciudades, ¿qué preocupa tanto a Seat como al resto del sector?

-La caída de la demanda juvenil. Según un estudio interno, entre los años 2005 y 2007, el 40% de los compradores tenían menos de 35 años. Ese porcentaje está ahora en torno al 18%. Hay dos motivos. El primero es socioeconómico. Los jóvenes tardan más en incorporarse al mundo laboral y empiezan con niveles de ingresos bajos. Por eso suelen optar por utilitarios de segunda mano. El segundo motivo es la mentalidad. Cuando yo era joven, la mayor obsesión de mi generación era comprar un coche. Ahora consiste en tener el mejor móvil u ordenador. Una de las razones por las que Seat lidera el mercado nacional es porque se identifica con un perfil juvenil a través del Leon e Ibiza, cosa que no han hecho otras compañías. Eso y la oferta de servicios de 'car sharing' nos permitirán superar este reto.