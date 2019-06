Normatex basa su éxito en la cercanía, experiencia y rapidez de respuesta Instalación de sistemas contra incendios a cargo de Normatex. Normatex La compañía cuenta con una amplia gama de sistemas de protección contra incendios para particulares y profesionales B. MAESTRE. Murcia Lunes, 3 junio 2019, 22:18

Normatex se ha ganado por méritos propios la confianza de los clientes particulares y profesionales en materia de protección contra incendios. La compañía ha demostrado en casi 30 años de experiencia una marcada vocación de servicio y una capacidad natural para adaptarse a los nuevos tiempos, lo que le ha permitido posicionarse en la primera línea del sector a nivel regional y nacional.

La empresa está en plena forma y lo demuestra a diario, tanto en la atención al cliente para resolver cualquier incidencia o avería a quienes tienen contrato de mantenimiento como para las visitas, ofertas y suministros a nuevos clientes. En todo momento mantiene una comunicación bidireccional y atendida por personas (no por ordenador).

MÁS INFORMACIÓN Año de fundación: 1990. Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de protección contra incendios. Localización: Polígono Industrial Oeste - C/Artes y oficios nave A9 - Alcantarilla. Contacto: 968 89 80 49 968 80 80 02 www.normatex.com

Cuando reciben las incidencias por teléfono, la respuesta es al instante, y para los desplazamientos a la dirección indicada, los casos urgentes se atienden de inmediato y los no urgentes no sobrepasan las 24 horas. En este sentido, cuando entra un aviso, los técnicos realizan una inspección 'in situ' de la vivienda, comunidad de propietarios o empresa, inspeccionan los equipos contra incendios instalados y realizan un informe y oferta (sin coste) de actualización y mantenimiento, así como las posibles necesidades que se detectan para cumplir con la ley.

Tiene una cartera de más de 15.000 clientes en la Región y España

También se caracteriza por mantener al día a los clientes en lo relacionado al mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios existentes y nuevas actuaciones a realizar. Así, cuenta con una política de calidad orientada a la mejora continua tanto de sus productos como de sus procesos de trabajo, «con el objetivo de que los usuarios estén totalmente respaldados por una empresa que mantiene al día toda la documentación legalmente necesaria», explica Pablo Martínez Mallo, gerente de la entidad. Por lo que no es de extrañar que posea una cartera de más de 15.000 clientes.

La seguridad es una constante en Normatex, que insiste a la sociedad en general en estar bien informada y que confíe únicamente en las empresas certificadas. «Ante todo debe primar el buen hacer cuando se habla de seguridad», apostilla el propietario. A lo que se suma que fue una de las pioneras en conseguir la certificación de calidad ISO 9001 obligatoria para el mantenimiento de extintores portátiles y, posteriormente amplió el alcance de la certificación a la instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de protección contra incendios.

Asimismo, posee la certificación de Medio Ambiente ISO 14001 para la misma labor, siendo una de las pocas empresas en España que poseen este certificado. «Estamos trabajando para poner nuestro granito de arena en la mejora del medio ambiente, reduciendo el formato papel e iniciando los trabajos de forma digital», indica Martínez Mallo.