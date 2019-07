Muebles Montiel El equipo profesional de Muebles Montiel es uno de los pilares del éxito de la compañía. / MUEBLES MONTIEL Sostenibilidad y digitalización, las claves del éxito. Tras más de 30 años de liderazgo en su sector, la compañía apuesta por la innovación y nuevas líneas de negocio 'online', por el diseño y desarrollo de proyectos y por el mobiliario 'gaming' Jueves, 18 julio 2019, 11:00

En las escuelas de negocios uno de los fundamentos básicos que supone el principio de todo es el modelo de negocio. A finales de la década de los 80, Francisco Montiel creó su propio modelo de negocio que ha llevado a Muebles Montiel a ser un referente nacional en el sector del mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado. El fundamento de este pionero fue ofrecer la mejor oferta de los más prestigiosos fabricantes nacionales e internacionales. Por otro lado, su innovadora conciencia sostenible le llevó a recuperar el mobiliario descartado o retirado y reciclarlo mediante su restauración o reacondicionamiento dándole una segunda vida útil. De este modo, puso al alcance de cualquier cliente primeras marcas a precios muy bajos, productos con un 70% de ahorro frente a su compra nuevo, donde la única diferencia entre un producto nuevo o reacondicionado es el precio. Así durante más de treinta años, Francisco Montiel sigue amueblando oficinas de empresas por todo el territorio español, independientemente de su tamaño: multinacionales, grandes, medianas y pequeñas empresas.

FICHA TÉCNICA Año de fundación 1987. Actividad Fabricación y comercialización de mobiliario de oficina nuevo, ocasión y reacondicionado. Localización Carretera de Madrid-Cartagena, km 386, polígono industrial La Polvorista 30.500. Molina de Segura. Marcas comerciales Battleseat, Forma 5, Herpesa, Mobel Linea, Limobel, Dinamobel, Stua, Magis.... Web oficinasmontiel.com

Servicio Integral

El mobiliario de oficina es la división del negocio que más se conoce de Montiel, pero existen otras como el desarrollo y diseño de proyectos que facilitan asesoramiento técnico y soluciones a profesionales, arquitectos o interioristas para la instalación y montaje de mamparas, suelo técnico, tabiques móviles, archivo móvil, cabinas sanitarias, patio de butacas, pavimentos ligeros, cortinas, techos acústicos o fonoabsorbentes, entre otros servicios.

Además, su equipo de proyectos crea espacios únicos para empresas o negocios dotándoles de carácter propio y haciendo que la experiencia de compra o de servicio sea impecable. Para ello, su equipo de marketing vuelca todo su 'know how' para dar coherencia a los proyectos que van orientados a la salas de venta, showrooms, tiendas, exposiciones, etc.

Otro elemento muy valorado y que diferencia a Montiel de su competencia es su propio equipo de profesionales especialistas en el montaje tanto de mobiliario como de las soluciones anteriormente enumeradas, lo que facilita perfectos acabados y garantiza el cumplimiento de plazos.