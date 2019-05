El miedo llega a los usuarios de Huawei en la Región Un punto de venta Huawei de Nueva Condomina. / n. garcía / aGM Varias tiendas de telefonía de Murcia señalan que hay «desconcierto» entre los dueños de estos terminales chinos MARTA SEMITIEL Martes, 21 mayo 2019, 04:12

Se escuchaban campanas sobre la problemática de privacidad de Huawei desde hace tiempo, pero ayer se dispararon todas las alarmas, después de que Estados Unidos anunciase que ha metido a la compañía en su lista negra, vetando así sus negocios con las empresas del país. «La gente oye campanas, pero no sabe lo que escucha», explicaba ayer Raúl López, un dependiente de una de las tiendas de telefonía móvil que hay en el centro comercial Nueva Condomina, a la que varios clientes acudieron ayer a preguntar qué iba a pasar con sus terminales. «Vienen con miedo, pero no saben a qué tienen miedo. Esto ahora será durante un tiempo como el anisakis o las vacas locas: miedo sin saber muy bien a qué. Hay un desconcierto muy grande», resumía el dependiente.

Las grandes superficies venderán su 'stock', pero todavía no han decidido qué harán después

Al igual que en la firma para la que él trabaja, también en otras grandes superficies de venta de terminales, como Fnac y Media Markt, confesaban haber atendido durante todo el día a un flujo muy pequeño de clientes, «unos cinco más o menos». De momento nada alarmante, decían sin querer extenderser mucho en sus declaraciones y sin poder proporcionar sus nombres, ante la ausencia de directrices firmes de sus filiales. «De momento lo único que sabemos es lo que dice el comunicado de Huawei, pero Google todavía no se ha pronunciado de manera oficial, así que tampoco podemos aventurar si es cierto que no se podrán actualizar las aplicaciones», explicó un vendedor de móviles de la cadena Media Markt.

Sin directrices

Todo está tan en el aire que, de momento, ninguna tienda ni gran superficie sabe muy bien qué decir al respecto. Al parecer, continuarán vendiendo los móviles de Huawei que tienen en sus almacenes, si es que continúa la demanda, pero una vez se acaben, el interrogante se apodera de sus caras. «Nosotros no hemos notado ninguna fluctuación en la demanda ni en las devoluciones, es lo único que puedo decir al respecto. Y en cuanto a lo de las actualizaciones de las aplicaciones de Google, yo creo que eso ni siquiera lo saben todavía en Huawei. No podemos asegurarlo porque no sabemos qué va a pasar», apuntaba otro comercial de Fnac. Entre las tres tiendas, ayer apenas registraron un par de devoluciones de modelos Huawei.

Las filiales de venta de terminales aseguran que Huawei es la marca más vendida en la Región

López, sin embargo, fue más atrevido. Él cree que la noticia afectará al mercado de la telefonía, pero no cree que «una compañía como Huawei, que factura el 33% del mercado mundial, vaya a dejar sin servicio a sus clientes. No creo que vaya a desaparecer después de esto. Evolucionará, pero al final esto a la gente se le olvida. Seguiremos comprando teléfonos Huawei», decía sin preocupación ni censura alguna. Según cuenta, en Murcia también es cierto lo que dicen las estadísticas: «uno de cada tres teléfonos que se venden son Huawei. Aquí desde luego es el que más se vende. Todos mis compañeros lo tienen, por ejemplo. El P20pro fue un modelo que arrasó. Pero claro, la gente tiene que saber que el problema de Huawei no es que sea chino, su problema es de privacidad. Eso compran, poca seguridad».