José María Rubio asume la dirección de la oficina de Grant Thornton en Murcia El socio del área Fiscal toma el relevo en una de las sedes históricas de la firma en España, con fuerte implantación en el tejido empresarial del Levante

LA VERDAD Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

Grant Grant Thornton ha nombrado a José María Rubio, socio del área Fiscal, nuevo director de su oficina en Murcia. Esta sede, plenamente consolidada dentro de la red nacional de la firma, mantiene una posición de referencia en el asesoramiento multidisciplinar a empresas de la región y del conjunto del arco mediterráneo.

Rubio asume la dirección en sustitución de Arturo López, quien ha liderado la oficina en los últimos años con una destacada labor de impulso y posicionamiento en el mercado local. Este relevo representa una transición natural dentro de la estructura de Grant Thornton, que apuesta por el liderazgo interno y el compromiso continuado con el cliente.

José María Rubio forma parte del equipo de Grant Thornton desde 2001 y fue nombrado socio de Fiscal en 2021. A lo largo de estos más de 20 años, ha desarrollado una sólida trayectoria como asesor de referencia en la Región de Murcia, con un amplio conocimiento del entorno empresarial local y una visión estratégica que combina la cercanía con el cliente y el enfoque internacional.

En su trayectoria ha asesorado a algunos de los principales family offices y empresas familiares de la Región, así como a grupos multinacionales asentados en el Levante, participando en operaciones de reestructuración, due diligences y compraventa de compañías con impacto transnacional. Además, compagina su actividad profesional con la docencia en universidades, reforzando así el vínculo de la Firma con el entorno académico y el desarrollo de talento.

«La oficina de Murcia es una de nuestras plazas más consolidadas y estratégicas. Con un equipo de primer nivel y una trayectoria solvente, seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de la Firma en el Levante», explica Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España.

«Lo que nos diferencia es la empatía con nuestros clientes. Nos implicamos en su día a día, los acompañamos y los ayudamos a crecer. Esa es nuestra filosofía, ir más allá de lo que se espera de nosotros», explica José María Rubio. «La tecnología ya no es una opción, es una necesidad. Nuestro papel es hacer que se convierta en una aliada para el cliente», añade.

Temas

Economía en la Región