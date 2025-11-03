El fabricante de plásticos Copack inicia su planta industrial en el Parque del Sureste

Zenón Guillén Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

La empresa murciana Copack, dedicada a la fabricación de plásticos para envasado de carnes frescas, jamones, pescado y productos lácteos, ubicada en el polígono Oeste, comienza los trabajos de ejecución de su nueva planta industrial que integrará todo su proceso productivo y logístico. Una moderna instalación que se levantará en el Parque Logístico del Sureste, en el término municipal de Murcia, donde está ubicada la multinacional Amazon y cerca del aeropuerto regional.

El proyecto de construcción contará en su primera fase con una superficie de 3.000 metros cuadrados, aunque con el objetivo de avanzar hacia una segunda fase de ampliación. La inversión económica inicial ronda los 6 millones de euros. Así lo ha reconocido a LA VERDAD el director general y fundador de la compañía, Ángel Caravaca. Al acto de colocación de la primera piedra de las nuevas instalaciones, mañana, está previsto que asista la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, entre otras autoridades.

Esta apuesta de crecimiento empresarial ha sido posible gracias al apoyo del grupo polaco Supravis –referente en Europa en envases flexibles de barrera–, que hace dos años desembarcó en la mercantil con la adquisición de una participación accionarial mayoritaria del 70%. Eso sí, al frente en la gestión dejó al creador de la firma, que posee el 30% restante.

Material de alta barrera

Caravaca destaca «el crecimiento imparable en los últimos años», que ha aportado «estabilidad y proyección en un sector tan competitivo y cambiante como el de los envases para la alimentación». Y es que «nosotros hacemos material de alta barrera, más tecnológicos que un plástico normal de polietileno», lo que permite dar soluciones que permiten alargar la vida útil de los productos y estar presentes en los lineales de los grandes supermercados y cadenas de distribución. Con una previsión de facturación para este ejercicio de 16 millones de euros, el objetivo de crecimiento planteado es alcanzar entre los 25 y 30 millones de euros en un plazo de tres años.