Las empresas murcianas eligen sostenibilidad La innovación en envases y embalajes se convierte en una nueva forma de diferenciación con respecto a sus competidores EFQ. Murcia Lunes, 3 junio 2019, 22:20

La innovación de las empresas de distintos sectores no solo se centra en la creación de nuevas máquinas, formatos o modos de proceder. En la actualidad, las compañías de la Región no solo quieren reducir costes y ser más eficientes, sino generar un beneficio en el entorno en el que realizan su actividad a través de la innovación, que ya no solo se centra en generar ganancias. Para llevarlo a cabo, la Responsabilidad Social Corporativa es un ámbito empresarial que cada vez coge más fuerza y que en los últimos años está muy centrado en el respeto al medio ambiente y la reducción de las consecuencias que la actividad empresarial tiene para el entorno.

En este sentido, la eliminación de plásticos en el proceso productivo es uno de los principales ámbitos a desarrollar. Envases de productos, cosmética, textil y materiales de construcción son algunos de los artículos que contienen este material, que acaba muchas veces en los entornos naturales. Según Greenpeace, cada año los mares y océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura, muchas de ellas plásticos, que perjudican seriamente la salud de los sistemas acuáticos y la supervivencia de las especies que habitan en él. En España, solo el 30% de los artículos con este material se reciclan. Según esta ONG, la producción de plásticos se acercará a 2020 a los 500 millones de toneladas, un 900% más que en 1980.

Las administraciones públicas no se han quedado atrás en este movimiento ecológico y ya han tomado medidas. El pasado abril, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados acordó llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir la comercialización, importación y exportación de utensilios de plásticos de un solo uso (pajitas, platos, cubiertos y vasos) a partir de enero de 2020. El texto aprobado obliga a que estos artículos se fabriquen, a partir de este año, con al menos un 50% de sustancias biodegradables y un 60% desde 2025.

Las firmas incentivan el reciclaje y la economía circular

Estas medidas se unirán a las ya implantadas anteriormente, como la iniciada en julio del año pasado, con la que se prohibía en todos los comercios la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, a excepción de aquellas muy ligeras.

Las empresas, principales fabricantes y usuarios de este material derivado del petróleo, no se han quedado de espaldas a este movimiento y han comenzado a implantar entre sus trabajadores la concienciación sobre el reciclaje y la aplicación de nuevas técnicas y métodos en los procesos de producción que reducen su uso y que demuestren al consumidor esta preocupación.

De todos los sectores productivos, el entorno de la alimentación es de los que más ha utilizado los plásticos, no solo en la creación de embalajes en los que se protege y conservan los productos sino también en la elaboración de todo tipo de bolsas para el transporte de los alimentos. Esta tendencia, que siempre ha estado en alza, ha sufrido una verdadera transformación para dar paso a una nueva en la que se es más consciente de lo que el uso de este material implica, lo que ha reducido considerablemente su uso y su sustitución por nuevos materiales con los que proteger el medio ambiente y, por ende, diferenciarse de la competencia en materia social.

En el ámbito español, el referente del reciclaje en el mundo de los supermercados es Mercadona. La firma valenciana culminó, el pasado mes de abril, la sustitución de todas sus bolsas de plástico, con lo que el cliente puede ya elegir entre unas reutilizables y reciclables, las clásicas de papel y la cesta de rafia que ya venían ofreciendo anteriormente. Estas bolsas reutilizables son fabricadas, además, con las 3.000 toneladas de plástico procedente de los embalajes recuperados en sus tiendas, lo que implica un sistema de economía circular en el que prima el aprovechamiento de los recursos, la reducción, la reutilización y el reciclaje para alargar la vida de los materiales y evitar que acaben en el vertedero. Por último, la compañía ha instalado un nuevo mueble para las bolsas de plástico en las secciones de frescos, dotando de un nuevo sistema dispensador que reduce su despilfarro.

Junto a los supermercados, la concienciación sobre la importancia del reciclaje también ha llegado a las empresas de comidas para llevar. Foodtopia es, para los murcianos, un ejemplo de uso adecuado de los recursos y cuidado del entorno. La firma, que produce bajo un sistema muy eficiente que reduce el gasto de energía, ofrece envases compostables y permite a los clientes llevar sus propios 'tuppers' y cubiertos.

Además de ofrecer al consumidor nuevos formatos para llevar su compra, los lineales también comienzan a incluir productos con envases biodegradables, con el objetivo de mostrar a los consumidores que la firma no solo apuesta por un producto de calidad sino por un formato sostenible. Este es el caso de la firma J. Garcia Carrión, que ha dado un paso más en su modelo de negocio y ha lanzado recientemente al mercado, a través de su marca Don Simón, un envase 100% reciclable de cartón natural que preserva los bosques y cuyo proceso de elaboración reduce notablemente las emisiones de CO2.