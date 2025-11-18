Una empresa de la Región desarrollará la conexión eléctrica del puerto de La Coruña La Autoridad Portuaria de la ciudad gallega adjudica a Regenera la instalación del primer sistema OPS destinado a buques de crucero

El rector de la UPCT y miembros del equipo de Regenera, entre ellos Francisco David Gallego (2d).

David Gómez Martes, 18 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

La empresa murciana Regenera ha sido adjudicataria del primer concurso público celebrado en España para la construcción y explotación de un sistema OPS ('Onshore Power Supply') destinado a buques de crucero. Se trata de un paso clave para la descarbonización de los puertos españoles y la adaptación del sector marítimo a los requisitos ambientales europeos previstos para el año 2030.

El proyecto, promovido por la Autoridad Portuaria de La Coruña, contempla una inversión superior a los diez millones de euros y establece un plazo de puesta en marcha antes de finalizar 2027. La concesión tendrá una duración de 32 años e incluye el diseño, la instalación y la operación de toda la infraestructura eléctrica necesaria para permitir que los buques conecten sus sistemas a tierra durante el atraque, según informaron fuentes de Regenera a LA VERDAD.

El objetivo de esta tecnología OPS es eliminar las emisiones locales en las escalas y mejorar la calidad del aire y el entorno acústico en áreas portuarias próximas a zonas urbanas, en este caso el muelle de trasatlánticos coruñés. El suministro se realizará con electricidad 100% renovable, lo que se traducirá en una reducción estimada de 7.500 toneladas de dióxido de carbono anuales, según detallan fuentes de la compañía murciana.

El comunicado de Regenera destaca que las autoridades portuarias españolas consideran que la modalidad de concesión facilita el desarrollo de infraestructuras de elevada complejidad sin comprometer recursos públicos, al tiempo que garantiza la participación de operadores especializados en la gestión energética.

El director general de Regenera, Francisco David Gallego, resaltó la importancia de esta adjudicación. «Estamos contentos por la confianza depositada y por poder contribuir a la reducción de emisiones en los puertos españoles. El proyecto de La Coruña es un paso relevante de una estrategia a largo plazo para desarrollar soluciones OPS fiables, seguras y eficientes, en colaboración con todos los actores del ecosistema portuario», afirmó.

Cátedra con la UPCT

Con más de cien empleados y una trayectoria consolidada en el despliegue de infraestructuras energéticas, Regenera ha ejecutado actuaciones para la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), los auditorios Víctor Villegas de Murcia y El Batel de Cartagena, el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, impulsa una cátedra junto a la UPCT, centrada en líneas de trabajo como un sistema de respaldo energético basado en hidrógeno con gemelo digital y gestión inteligente, el desarrollo de biocombustibles o la minería de salmueras para el cristalizado de restos salinos.

Temas

Economía en la Región