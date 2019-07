«Disfruto asesorando a nuestros clientes sobre cómo mejorar su negocio» La gerente de Panasa, María José Navarro. Panasa María José Navarro Sarabia es gerente de Panasa EFQ. Murcia Miércoles, 31 julio 2019, 13:06

El sector de la restauración y la hostelería tiene en Panasa a un verdadero aliado. Esta empresa, dirigida por Maria José Navarro, aporta a sus clientes soluciones integrales bajo principios de calidad, seguridad y confianza.

-Creamos para el cliente un traje a medida. Buscamos no solo la máquina que mejor se adapte a su necesidad, sino que además sea la mejor opción económica. Cada profesional tiene un patrón diferente de trabajo, por eso huimos de soluciones preconcebidas sea cual sea el artículo a suministrar: desde una simple máquina que te hace una tostada hasta el horno más sofisticado que cocina y que piensa por ti.

Además, mi formación como economista muestra una realidad que no todos nuestros clientes se habían planteado a la hora de acometer una nueva inversión. Nos gustan los buenos negocios, rentables, bien estructurados y con proyección de futuro. Disfruto asesorando a nuestros clientes sobre cómo mejorar su calidad de vida a través de su negocio. Además de todo esto, tenemos un legado, un saber hacer que va en las venas, que no tiene precio y que fue transmitido por mi padre y fundador de Panasa, Jesús Navarro Sánchez.

-Conocimiento, información y apoyo en su necesidad de inversión. Todos los fabricantes no son iguales y además no nos pueden ofrecer todo lo que necesitamos al tiempo.

Cuando un cliente potencial llega a Panasa sabe que debe adquirir una serie de máquinas para un nuevo local o para mejorar y reformar el que tiene y en Panasa seleccionamos de cada fabricante la que se adapta al 100% a sus necesidades, a las de trabajo y a las de presupuesto. Entre esas opciones puede decidir la que va a aportar a su negocio más ventajas en los siguientes años. Nos encanta trabajar con las sinergias que genera la relación cliente-colaboradores-Panasa y no acabamos nuestra labor con la entrega de maquinaria. El camino que se inicia con la compra genera un equipo en el que ganamos todos. Es más que vender máquinas.

Además, Panasa también aporta formación en el uso de las máquinas y en el conocimiento de formas de trabajo. Así, apostamos por enseñar a las nuevas generaciones y apoyamos a las escuelas de hostelería. También organizamos jornadas y demostraciones en nuestras instalaciones, todo ello para que los que ya saben se reciclen y aprendan más y los que empiezan puedan aprovechar la experiencia de los que ya son profesionales de prestigio, porque la restauración es un sector en continuo cambio.

-Casi todo. Panasa, al igual que las empresas de nuestros clientes, también es una máquina que se ensambla con la experiencia y se engrasa y reajusta con la escucha activa a las demandas del mercado y la actualización constante.

De nuestros clientes hemos aprendido todo lo que ellos aprendían y también que en este sector no se para ni en los momentos de duelo; que tener capacidad para asistir técnicamente a un cliente la noche de un sábado puede salvarle los ingresos de todo un mes; que elegir a proveedores que apoyen Panasa hace que tengamos clientes por los que estar en los momentos buenos y en los malos; que obtener premios no es el fin del camino, sino el aliciente para abrir otros. El premio Mujer Empresaria Region de Murcia que recibí en 2012 me ayudó a seguir recorriendo este camino a veces duro pero al final reconfortante.

-Escuchar, saber, tener formación económica, conocer tendencias de mercados nacionales e internacionales y tener sinergias con todos los operadores del sector para que al final sea un verdadero proyecto 'llave en mano'.

Mucha gente piensa que es hacer un presupuesto de obra y maquinaria, pero esto es solo el 50% del trabajo. El verdadero 100% se consigue con detalles como tener al ingeniero adecuado, al arquitecto que aporte, al decorador que entienda y traslade las ideas del cliente o al asesor en marketing gastronómico perfecto, entre otros.

En definitiva, crear un equipo sin protagonismos personales y que aconseje en los productos de la carta, la publicidad, el entorno competitivo, las posibles ayudas económicas, el local adecuado... 'Llave en mano' supone volcar todo el saber hacer de Panasa para materializarse en un presupuesto que garantice que nada va a fallar.

-Seguir trabajando en lo que me apasiona, porque así no tendré nunca que trabajar. Este objetivo tan ambicioso es el mismo que tengo para mis clientes, que no dejen de trabajar en lo que les gusta. Mi equipo y yo les ayudaremos a conseguirlo.