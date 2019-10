Alfonso López Rueda, presidente de Postres Reina: «Creo que las crisis nunca terminan; se transforman. Vamos de una a otra» Alfonso López Rueda, presidente de Postres Reina, en su despacho, en la oficina central del grupo empresarial en Caravaca. / J. F. ROBLES Alfonso López Rueda Presidente de Postres Reina «Proseguir con el volumen de actividad nos ha permitido mantener nuestros puestos de trabajo, que siempre ha sido el objetivo prioritario» JUAN FERNÁNDEZ ROBLES CARAVACA Lunes, 14 octubre 2019, 08:44

Alfonso López Rueda atiende a 'La Verdad' en su despacho de la factoría del Grupo Reina, en el polígono industrial de Venta de Cavila, en Caravaca de la Cruz. Entre medias recibe un par de llamadas con peticiones de colaboración en acciones solidarias con los damnificados por la DANA. «Sí, no hay problema», es su respuesta en ambos casos. Está al frente de esta empresa familiar que fundó su bisabuelo en un modesto obrador de dulces y turrones -sobre todo de chocolate- en los años 20 del pasado siglo. A principios de los años 80 contaba con una veintena de empleados, y en la actualidad tiene unos 600 trabajadores, distribuidos entre las fábricas en España (Caravaca y Málaga), Portugal (Pombal) y Estados Unidos (Houston). Precisamente, hace unos días ha visitado la planta de Texas. Líder en el mercado español de postres lácteos, Postres Reina se ha convertido en una de las marcas favoritas de los consumidores, tal como demuestran los informes que revelan que sus productos llegan a la mitad de los hogares del país.

-Parecía que se daba carpetazo a la crisis y vuelven las incertidumbres a la economía.

-Yo creo que las crisis nunca terminan, se transforman; vamos de una crisis a otra. Hoy podemos hablar de crisis a nivel económico, pero también de crisis de valores, de conocimientos e, incluso, de exceso de información sin contrastar; tenemos la ventaja y la desventaja de las redes sociales. Cualquier decisión, cualquier error que se cometa, las tendencias que se ponen de moda; todo afecta a los mercados. Es tanta la información que se transmite y va a una velocidad tan alta, que casi no nos da tiempo a atender esas necesidades. El consumidor de hoy, con esa rapidez en recibir la información, demanda un producto, lo estudiamos en el departamento de I+D+i, planificamos plazos para poder elaborarlo, se elabora, se lanza a mercado y cuando llega... la demanda ya ha cambiado. De ahí la importancia de anticiparnos a las necesidades del consumidor actual. Para nosotros es fundamental el desarrollo de la innovación y la investigación. Actualmente tenemos un grupo de doce personas trabajando en este departamento. Diariamente se ocupan de atender todo lo que son mejoras de productos, de recoger las nuevas tendencias, de investigar sobre nuevos segmentos de productos y nuevas categorías.

-Pero, con todo, parece que su grupo goza de una buena salud.

-Afortunadamente hemos superado algunas etapas en la que hemos tenido que ajustarnos, pero con la innovación y con el compromiso adquirido con nuestros clientes hemos logrado mantener el volumen de fabricación y no disminuir el número de trabajadores. No solo eso, hemos crecido al desarrollar otros tipos de negocio, ya que en nuestro grupo empresarial tenemos un compromiso de inversión continua: el 90% de los recursos que genera la empresa, de los beneficios, se reinvierten. Esto da una gran fortaleza y el grupo puede seguir abriendo nuevas líneas de negocio. Siempre hay proyectos nuevos de inversión.

Intereses generales

-¿Cómo analiza usted el actual contexto político? ¿Existe preocupación en el tejido empresarial?

-La sociedad demanda de los políticos que den prioridad a la gestión de los intereses generales antes que a los de sus propios partidos. El sector empresarial forma una parte importante de la sociedad y tiene una parte de responsabilidad en que los ciudadanos tengan trabajo. Pero también hay que reclamar a los políticos que cuando entran a desempeñar el cargo que han conseguido en las urnas, dejen las ideologías colgadas en la percha y se dediquen a gestionar. Creo que hay quienes respetan la Constitución, las normas y las reglas de convivencia, y aquellos que no lo hacen. Por eso, va siendo hora de que aquellos que tienen en común esas normas básicas se pongan de acuerdo dando prioridad a la solución de problemas que afectan a la sociedad. Hay una buena parte de la sociedad que está cansada de asistir a la falta continuada de acuerdos.

-Hablemos de la actividad de su compañía ¿Cuál es la situación por la que atraviesa el mercado de los postres lácteos?

-El sector del azúcar está amenazado, y en nuestro caso hay que tener en cuenta que nuestra principal actividad industrial es la fabricación de postres lácteos y yogur. Esta amenaza nos afecta directamente a nuestras cuatro fábricas, cuya producción representa casi el 80% del volumen total del grupo. Desde 2013, en Postres Reina hemos ido renovando la formulación de las recetas con la finalidad de reducir el contenido de azúcar en la mayor parte de las referencias de nuestro catálogo. En concreto, tenemos el compromiso de reducir el contenido de azúcar entre el 10% y el 30% en yogures, leches fermentadas y postres antes de finales del año 2020. También estamos fabricando productos alternativos, sin azúcares añadidos, con otros edulcorantes como la estevia y otros productos de origen vegetal. Estamos preparando para lanzar al mercado una gama de postres vegetales: ya lo hemos hecho con el arroz con horchata de chufa y, próximamente, lanzaremos otros elaborados a partir de soja y de almendra, entre otros.

Nuevas líneas de negocio

-¿Cómo se adaptan a las nuevas demandas del consumidor? ¿Afectan a la producción y a las plantillas?

-El consumidor demanda otro tipo de postres y desde el sector se intenta atender esa demanda con nuevos productos. En Reina hemos entrado de lleno en la elaboración de yogures con más de 50 referencias, desde el griego al bífidus, pasando por el desnatado, con frutas... El volumen de actividad nos ha permitido mantener nuestros puestos de trabajo, que siempre ha sido el objetivo prioritario. Hemos intentando que las plantillas de trabajadores se mantuviesen a pesar de las crisis que atravesara el sector en cada momento, como las que hemos sufrido últimamente.

-¿Tienen nuevos planes de expansión para la empresa?

-En los últimos años hemos entrado en otros nichos de negocio, como el agua envasada (Cantalar) y el café (Salzillo Tea and Coffee). No descartamos seguir ampliando el grupo, por una parte centrándonos en aumentar nuestra capacidad productiva, pero también buscando otros sectores que puedan ser complementarios al grupo y que aporten algo nuevo a nuestras empresas. Es lo que hemos hecho hasta ahora. El café, por ejemplo, nos ha aportado una visión del canal de hostelería que no poseíamos, también a la hora de elaborar productos novedosos como los que vamos a lanzar antes de final de año en torno al café. Nos aportará una diferenciación, ofreciendo algo distinto.

-¿Cuáles podrían ser las nuevas líneas de negocio?

-No descartamos entrar en algún sector nuevo para potenciar la actividad primaria, con la producción de leche y huevos. Ya estamos trabajando con la mirada puesta en productos ecológicos. Buscamos cerrar el ciclo económico del grupo: es decir, tener la materia prima, en la medida de nuestras posibilidades, para controlar toda la cadena, desde el principio hasta que se ofrece el producto, ya elaborado, al consumidor. Si encontramos las ubicaciones adecuadas y se dan las circunstancias idóneas, no dependeríamos de otras empresas que nos puedan servir las materias, sino que las tendríamos a nuestra disposición dentro de nuestro grupo empresarial.

-La factoría de Houston para abastecer al mercado de Estados Unidos, ¿está respondiendo a las expectativas?

-Sí, acabamos de presentar un plan de expansión. Ya hemos pasado los momentos más difíciles y hemos hecho las inversiones para ofrecer los productos que requiere el mercado. Tuvimos que adaptarnos y elaborar productos al gusto americano y al gusto hispanoamericano, que tienen unos hábitos de consumo y una cultura totalmente distinta a la nuestra, aunque coincidamos en algunas cosas. Ya hemos hecho ese cambio, esa adaptación; nos ha costado un tiempo pero afortunadamente ya hemos visto cuál es la salida, cuál es la solución para incrementar el volumen de negocio allí, y vamos a poner en marcha nuevas líneas de producción con categorías nuevas, con una mentalidad diferente, con un departamento exclusivo para desarrollar estos productos americanos. Vamos a realizar una apuesta muy importante con el convencimiento de que, en unos años, estará consolidada la empresa.

Desafío del uso del plástico

-¿Cómo afectan al sector los desafíos medioambientales, como el uso de plásticos?

-Encontrar la solución al uso de plásticos en nuestro sector es un reto. Uno de los plásticos que se utilizan en la elaboración de los envases es el poliestireno (PS), que está penalizado porque no se puede reciclar al cien por cien, lo que se ha traducido en una subida del 47% en el coste de la recogida y va a subir otro 50% en 2021. Está claro que no es la solución y hay que buscar alternativas que no son sencillas. La única que parece responder a los criterios de reciclado es el PET, que además de ser fácil de almacenar, transportar y limpiar, se adecua a los estilos de vida activos y a las nuevas corrientes de restauración y alimentación. Además, habría una reducción del peso de los envases. Volver al vidrio supondría subir el coste al triple, además de un incremento por el aumento de peso para el transporte. La huella de carbono y la contaminación ambiental serían aún mayor de que lo puede suponer el residuo del plástico. Se han hecho estudios para ver si hay algún tipo de papel o cartón que pudiera sustituirlo, pero el efecto en la masa forestal supondría peores consecuencias que lo que representa el plástico.

-¿Se han dado algunos pasos en esta línea en sus empresas?

-En el agua envasada por el grupo (Cantalar) ya estamos utilizando el PET como materia cien por cien reciclable. Tiene algunas limitaciones para la producción en cadena que se están corrigiendo. Se está avanzando mucho y ya hay empresas que quieren utilizar productos con una parte de este material reciclado para sustituir los actuales envases por otros. Aunque, por ahora, no hay suficiente capacidad productiva de este material reciclado para atender la demanda.

-En abril inauguraron una planta de energía fotovoltaica.

-Estamos comprometidos con el medio ambiente. Tenemos nuestra depuradora de residuos, instalamos una planta solar para autoconsumo y acabamos de aprobar un proyecto para ampliarla al máximo y poder duplicar la producción de energía solar. Vamos a invertir más para obtener casi un tercio del consumo energético en nuestra planta principal.

Compromiso social

-Dentro del compromiso social, Grupo Reina colabora con varios colectivos y asociaciones en proyectos sociales, deportivos y culturales ¿Es una de sus señas de identidad?

-Procuramos ayudar en la medida de nuestras posibilidades y es una forma de devolver a la sociedad lo que recibimos de ella. El último temporal de lluvias ha dejado a muchas familias sin lo más básico y es lógico que intentemos ayudar. Por eso hemos enviado postres y agua envasada para colaborar con las instituciones que están ayudando a estas familias que lo han perdido todo.

-Son uno de los patronos de la Fundación Camino de la Cruz. ¿En qué fase se encuentra esta iniciativa público-privada?

-A finales de agosto se acabó el periodo de los incentivos fiscales, que en algunos casos llegaban casi al 90% de desgravación. Ahora habrá que esperar a que se ponga en marcha un nuevo plan. Mientras tanto, nos queda la posibilidad de las donaciones para seguir aportando recursos a la fundación. Durante la celebración del evento, los incentivos llegaban al 40% y ahora son del 35%. Aprovecho para invitar a los empresarios de la Región a unirse a esta iniciativa. Vamos a mantener las actividades más significativas, como la carrera 90K, la regata, las Cocinas del Jubileo, y seguiremos apoyando la creación de una red de caminos de peregrinación a Caravaca, fomentado, además del Camino de Levante, el de San Juan de la Cruz o el de la comarca de los Vélez.