Contribuyendo a la excelencia turística desde la hostelería Juan José López es el Presidente de Hostecar Miércoles, 31 julio 2019, 12:20

on muchos los factores y administraciones que afectan directamente a nuestra actividad y con las cuales trabajamos conjuntamente en materias tan diversas como turismo, sanidad, urbanismo, Vía Pública, etc. Trabajamos por y para el sector y en particular para nuestros asociados, prestando asesoramiento y formación a nuestros empresarios, gestionando todo lo necesario para que sus establecimientos sean competentes en el mercado actual y dispongan de una seguridad jurídica y alimentaria a la hora de desarrollar su actividad empresarial.

Es por ello que uno de los objetivos principales de esta Asociación es llegar a una excelencia turística, potenciando nuestra gastronomía y nuestro patrimonio y llevando a nuestra Comarca al más alto nivel. Motivo por el cual venimos solicitando a las administraciones regionales y locales la redacción de un gran Plan Director de Turismo, en el que empresarios y políticos trabajemos conjuntamente a medio y largo plazo y consolidemos los pilares del turismo que hasta ahora es nuestra asignatura pendiente: bien por la falta de promoción local de los distintos ayuntamientos o una mayor implicación de la comunidad autónoma.

Son muchos los puntos a trabajar, ya sea el AVE, los cruceros o la promoción. Pero si hay algo preocupante es la situación que venimos atravesado con nuestra joya: el Mar Menor. Son muchos los logros que ya hemos alcanzado en materia legislativa que dan al empresario seguridad a la hora de invertir, evitando su fuga a comunidades limítrofes; pero queda mucho por hacer, pues la realidad del sector es que precisa de una actualización y adaptación a las nuevas realidades de nuestro tiempo así como a las demandas de nuestros clientes, para lo cual hemos trasformado nuestro sistema de trabajo y adaptado nuestros establecimientos, intentando prestar un servicio que supere todas sus expectativas.

La Comarca de Cartagena ha de ser un referente para todos nosotros como fuente inagotable de potencialidad cultural y turística, y generadora de recursos que nos ofrecen los tiempos actuales. La llegada de cruceros hacen que seamos canalizadores del flujo turístico, como demuestra los más de 500.000 turistas que nos visitaron en el año 2018, lo que supone que la prestación adecuada de los servicios, generen un efecto publicitario y de retorno de los cruceristas que nos visitan.

Hemos de luchar por la consecución de convertir Cartagena en Puerto Home, propiciando el incremento de las pernoctaciones en nuestra ciudad, generando un plus de relevante importancia para el sector. En todos estos temas nuestro ofrecimiento de colaboración con nuestras administraciones públicas es permanente y así va a seguir siendo.