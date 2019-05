Expertos europeos analizan en Murcia cómo incrementar el consumo de fruta de hueso Agricultores y expertos internacionales del sector de la fruta de hueso, la pasada semana en Murcia. / fecoam La jornada, organizada por Fecoam y Apoexpa, destaca que se espera un «volumen normal» en todo el país para la campaña de este año, en la que la Región alcanzará las 268.000 toneladas CRISTINA HEREDIA MURCIA. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:15

Fecoam y Apoexpa organizaron una jornada -celebrada en la sede del Grupo Cajamar y enmarcada en los encuentros creados dentro del comité mixto de cuatro países, Francia, España, Italia y Portugal- que buscaba convertirse en «un foro de diálogo para el análisis de los principales problemas que afectan a las producciones de fruta de hueso para plantear soluciones conjuntas. Así, se analizó la campaña pasada en España, concluyendo que a pesar de que las expectativas por la falta de cosecha eran buenas, «al final los objetivos no se cumplieron, debido principalmente a la presión de la gran distribución», explicaron desde Apoexpa y Fecoam.

«Para este año, se prevé un aumento del 6% sobre la producción del año pasado, aunque esto no supone una subida debido a las pérdidas que se registraron por las heladas y otros factores», explicaron los asistentes. Además, la campaña comenzó «de forma negativa por causas como la climatología en Europa, que ha hecho que por las bajas temperaturas registradas no se consuma todavía fruta de hueso y de verano, si no que se sigue con la tendencia de comprar productos de campaña invernal como naranjas y mandarinas».

LOS DATOS 1.604.380 toneladas alcanzará la cosecha de melocotón y nectarina en España. 268.000 toneladas registrará en 2019 la Región de Murcia, principal productora de fruta temprana. 42.000 toneladas será la cosecha de melocotón en la Región. 77.000 tonelas será la producción de nectarina.

También se refirienron al importante aumento de costes en producción, como mano de obra, confección, envases, transportes, a lo que se suman «los malos precios a causa de los grandes distribuidores», remarcaron. Por todo ello, desde el sector se decidió solicitar a la Consejería de Agricultura que se activen medidas de gestión de crisis para atender y dar salida a estos productos.

Asimismo, los diferentes países participantes en la reunión pusieron en común las actuaciones para reactivación del sector que están llevando a cabo, como es el caso de la campaña de promoción nacional a través de una interprofesional en España. «A pesar de los malos resultados de las últimas campañas, desde el sector de fruta de hueso estamos intentando sacar proyectos que animen el consumo a través de la promoción», señalaron responsables de Fecoam y Apoexpa.

El Comité Mixto de Frutas y Hortalizas está constituido por representantes de la producción y comercialización de los cuatro estados con representación y cuenta con el apoyo de las administraciones de dichos países para abordar temas que afectan al sector.

En el encuentro internacional, con una gran asistencia de expertos del sector, estuvieron también representados por parte de España, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex); Cooperativas Agroalimentarias de España, así como de las organizaciones agrarias del sector como Fecoam y Apoexpa.

Previsiones nacionales

El presidente de fruta de hueso de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Javier Basols, presentó durante la jornada la estimación nacional, resumiendo que alcanzaría «un volumen normal». Así, Basols señaló que la producción española «alcanzará una cosecha de melocotón y nectarina de 1.604.380 toneladas, es decir, unas 130.000 toneladas más que en 2018».

«Ello supone un valor del 9% superior a la anterior campaña afectada por múltiples accidentes climáticos que redujeron la oferta disponible, pero sin llegar a los volúmenes de la campaña 2017 marcada por serios problemas de mercado», remarcan desde CCAE. Según los datos de Cooperativas Agro-alimentarias, la Región de Murcia, principal productora de fruta temprana, registraría en 2019 una producción similar a la de 2018, con un total de 268.000 toneladas.

«Se mantendría una producción de paraguayo en 89.000 toneladas, mientras que incrementaría en un 10% tanto la producción de melocotón (llegando hasta las 42.000 toneladas) como la de nectarina (77.000 toneladas). Estas subidas compensarían la reducción de la cosecha murciana de melocotón amarillo (60.000 toneladas un 17% menos que en 2018)», estiman.

En el caso de otros países, los representantes del sector francés recordaron las cifras publicada a finales de abril según las cuales, para 2019, se prevé una producción de melocotón y nectarina de 210.219 toneladas., «valor que confirmaría la estabilización de la superficie productiva del país vecino».

En el caso de Italia, el sector también anunció la recuperación de la producción en todas las zonas, después de las pérdidas experimentadas el pasado año a causa de las heladas.

Así, Italia producirá algo más de 550.000 toneladas de melocotón y de 650.000 toneladas de nectarina, lo que supone una subida cercana a 15% en comparación con 2018.