«No cedamos a la cultura del descarte» Lunes, 22 julio 2019, 00:44

Como bien ha indicado el Papa Francisco en reiteradas ocasiones, 'No cedamos a la cultura del descarte'. «No cedamos a la cultura del usar, tirar y volver a usar para tirar. Cuando descartamos a las personas ponemos palos en las ruedas de un futuro de progreso y paz, porque no puede haber una sociedad próspera y libre si creamos exclusiones», explica Víctor Meseguer, director de la Cátedra de RS de la UCAM. Y al respecto reflexiona sobre '¿qué ocurre cuando por el mero hecho de tener más de 50 años, empezamos a no ser 'valiosos' para el sistema económico?'. «Las personas valemos y no somos residuos: ya no vale la máxima de que los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos», asegura, y añade que es necesario volver a introducir en el círculo de la ciudadanía a todos los que la economía al uso ha descartado. Para Víctor Mesguer, no se debe -ni se puede- olvidar que el mejor recurso son las personas, el mejor cultivo las ideas y el mejor abono la experiencia.