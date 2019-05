«Se debe mejorar el diálogo entre todas las partes de la empresa» Bruno Dureux, autor del libro 'Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento. / LV Bruno Dureux Presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia y miembro del Consejo Rector de Ucomur RUBÉN JUAN SERNA Miércoles, 8 mayo 2019, 02:01

El consultor Bruno Dureux, presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia y miembro del Consejo Rector de Ucomur, publica un libro de consejos a emprendedores y empresarios de pymes en el que, a través de 50 píldoras, desarrolla los aspectos que generan más problemas y dudas en la empresa. Un libro que recoge el conocimiento y la experiencia que Dureux ha ido recogiendo en los últimos 25 años como consultor de empresas. Tenemos la ocasión de charlar con él y preguntarle por este libro que hoy presenta en el salón de actos de Cajamar, en Murcia.

-¿Qué le lleva a publicar este libro?

A TENER EN CUENTA uLibro 'Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento. 50 píldoras de estrategia, organización y gestión de equipos'. Autor Bruno Dureux Parize. Consultor, inversor y presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia. Dónde Salón de actos de Cajamar, Plaza de Romea. Cuándo Hoy, a las 19 h.

-Lo que refleja son 25 años de experiencia en la gestión de pymes y en el asesoramiento, en los que he vivido experiencias y situaciones que se han ido repitiendo en el tiempo. Te vas dando cuenta de que hay pautas que se repiten en las pymes en crecimiento. Lo que quiero reflejar, a través de 50 píldoras, son esas situaciones vinculadas a la parte estratégica de la empresa, la directiva y la de recursos humanos. Veo que son cosas que se repiten y que pueden ser interesantes para mejorar ese diálogo que se tiene que producir en la empresa entre la parte empresarial y el equipo directivo. Que se conecten esas facetas: la creación de la empresa y el día a día.

-¿Es igual que en las cooperativas?

-Las cooperativas tienen algunas fortalezas, que son el propio espíritu cooperativo, esa parte humana. Son empresas con corazón, pero al final la cooperativa debe luchar en el mercado y competir con otras empresas que no son cooperativas, y sus problemas y sus retos son los mismos, como por ejemplo la eficiencia, la organización, gestión adecuada, etc. Hay una parte en la que las cooperativas se enfrentan a problemas particulares y es sobre todo cuando los trabajadores tienen experiencia en la parte productiva, pero no en la dirección, y tienen carencias. Esta es una de las preocupaciones de Ucomur, cómo ayudar a mejorar esto y cómo formar.

-¿A qué tipo de lector va dirigido?

-Vale para nuevos empresarios y para los veteranos, pero yo creo que los que llevan un tiempo van a valorarlo más, porque ofrezco determinadas pautas que ya está viviendo y conociendo. Los que comienzan un negocio no se han enfrentado aún a muchas situaciones que planteo. Los comienzos siempre son más bonitos y más fáciles, con ilusión, pero se empieza a complicar cuando tiene que crecer, cuando quiere pegar el salto y coger tamaño, ahí es cuando estas pautas le van a interesar más.