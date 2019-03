«Si compartimos la reivindicación en la lucha por el agua, encontraremos solución» Juan Antonio Pedreño. Nacho García Presidente de Ucomur S. T. mURCIA Martes, 26 marzo 2019, 01:52

«Parece obvio hablar de la importancia del buen uso del agua, un elemento imprescindible, necesario y fundamental para la vida y para hacer un planeta más sostenible, igualitario y que genere mayor bienestar para las personas. Básico para las industrias, para la salud, la alimentación y los servicios», asegura Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, quien destaca el incremento en la creación de cooperativas al tiempo que reclama hacer extensible la lucha para el agua, no solo para el sector agrario, sino para el resto.

-Propuesto por Naciones Unidas en 1992, apela al buen uso de los recursos hídricos, escasos en muchas partes del mundo y sobre todo recomienda tener en cuenta las sugerencias de la Agenda 21 en aquellos años. Hoy adquiere una notoriedad y una especial actualidad ante la promulgación por Naciones Unidas de la Agenda 2030 y la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ucomur le da una importancia vital porque nos jugamos el futuro de las próximas generaciones.

-¿Qué balance hace Ucomur del último año y cómo ha arrancado este 2019? ¿Qué conquistas se han alcanzado?

-Este último año, el ritmo de creación de empresas se ha incrementado en un 30%, siendo más de 150 las cooperativas constituidas. Se ha creado empleo a un ritmo por encima de los 100 empleos mensuales y todo esto nos ha convertido nuevamente en la primera Comunidad española en números relativos. En estos dos meses y medio que van de 2019, ya se han constituido 37 nuevas cooperativas, lo que nos indica que estamos ante un 'a priori' buen año de datos de empleo en cooperativas. Hablar de conquistas es un tanto complejo, pero sí es cierto que se ha incrementado la visibilidad y el conocimiento y aceptación de lo que este modelo empresarial aporta al mundo empresarial y social. Igualdad, valores, primacía de la persona, responsabilidad social, la búsqueda por un mundo más sostenible sin perder de vista la competitividad de la empresa, son propuestas que han calado en la sociedad y esto ha hecho que sea un modelo más demandado. Ejemplos como Yute de Caravaca, S. Cooperativa, que en el sector del calzado ha incorporado de la economía irregular más de 100 mujeres, o como CoopBox empresa de Lorca de reciente cierre, está analizando cómo salvar sus más de 98 empleos creando una cooperativa. Esta visibilidad sí que es una conquista social.

-¿Qué demandan los cooperativistas de Ucomur?

-En líneas generales, más presencia institucional, más recursos para los proyectos que se han quedado sin recibir ayuda, tanto de empleo como de inversiones, apoyo en las transformaciones empresariales, que la ley de aceleración empresarial y la de simplificación administrativa tengan los efectos esperados. En el ámbito del agua, estamos totalmente alineados con las demandas del Sindicato Central de Regantes y con su presidente Lucas Jiménez. Es necesaria el agua para Murcia y no solo para el sector agrario, sino para el industrial, el de la construcción, la educación, servicios...

- ¿De qué manera pueden hacer fuerza regantes y agricultores para que estas demandas lleguen a su destino?

-Es que no es cuestión de que ellos hagan fuerza para conseguir las demandas. Es un compromiso de todos. Sería una irresponsabilidad dejar nuestro futuro exclusivamente en manos de las peticiones de un sector, por muy importante que este fuese. Sólo desde el trabajo conjunto, desde el trabajo en equipo, desde una reivindicación compartida podremos encontrar la solución. No es cuestión de que una institución, un sector o una persona, y en absoluto me refiero al presidente Lucas Jiménez, quien goza absolutamente de todo nuestro apoyo, sino que hablo con carácter general, porque todos estamos afectados y nuestro compromiso es participar en la solución.

-¿Cómo se puede poner solución a un problema de déficit estructural de agua como el que existe en el sureste? ¿Se puede ser optimista?

-Creo que no aportaré nada nuevo. Son conocidas desde hace muchos años, algunas de las soluciones: interconexiones de cuencas, desaladoras, optimizar el uso del agua, que en Murcia sabemos bastante de eso, poner en valor cada vez más el papel que ha jugado y tiene que jugar el Trasvase Tajo-Segura y dejar de usar este tema tan necesario y a la vez delicado como un tema político. Es un asunto vital para el progreso de una Región y de un país y esto no va en detrimento de otra. Me gustaría ser optimista, es más lo soy por naturaleza aunque las últimas declaraciones del presidente de Castilla la Mancha y las posturas políticas me generan algunas dudas.

- ¿Qué importancia da Ucomur a la innovación en el uso del agua?

-La innovación en cualquier sector, y por supuesto en este del agua, es un factor fundamental. Hay que nadar muy fuerte para combatir la corriente de un río y que no te arrastre, cuando menos para remontar río arriba. Y aquí en Murcia, la innovación va ganando espacio, necesariamente, y esta Región es un ejemplo de cómo la innovación ha llegado al uso del agua. Hasta representantes del gobierno de Israel, vinieron a ver cómo se hacía buen uso de la misma. Pero esa eficiencia y esa innovación hay que trasladarla a todos los sectores y a toda la sociedad. Es una responsabilidad de todos y Ucomur lo tiene muy en cuenta.