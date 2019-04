«Comencé a practicar atletismo en el Campeonato de Ucoerm» Sergio López durante una competición con la selección española de atletismo. / UCOMUR Sergio López Barranco Atleta murciano CELIA ESCOLAR Miércoles, 10 abril 2019, 02:24

Sergio López Barranco, atleta murciano del Nutriban Alcantarilla, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Es campeón de España absoluto en 60 metros lisos y de España sub-23 en 60 metros lisos. Entre sus títulos también cuenta con el de subcampeón de Europa en relevos sub-20. Prueba tras prueba demuestra que su proyección también supera metas y sueños que «comparte con su equipo técnico», asegura. El atleta y exalumno de dos centros de enseñanza cooperativos de la Región, Torre Salinas y Samaniego, entrena seis días a la semana entre tres y cuatro horas cada jornada para ser el número uno en otras modalidades dentro del atletismo.

-¿Cuándo y cómo se encendió la chispa por el atletismo?

-Empecé a practicar atletismo porque es una tradición familiar, además en el Colegio Torre Salinas cuando hacíamos alguna prueba de velocidad siempre conseguía el mejor tiempo de toda la clase, pero el paso definitivo fue cuando mi hermano mayor empezó a entrenar con el que es actualmente mi entrenador, Juan Carlos Abellán, en el mismo club en el que yo empecé y en el que continúo, la Sociedad Atlética Alcantarilla.

-Fue un invitado muy especial en el Campeonato de Atletismo de Ucoerm, ¿qué le parece este evento deportivo?

-Para mí fue toda una grandísima experiencia poder estar apoyando a los participantes en este campeonato, ya que empecé a practicar atletismo así. Estando en la pista, viendo a todas las escuelas cooperativas, pensé que algunos de estos niños podrían lograr ser de los mejores atletas españoles.

-Si tuviera que destacar a alguien en su aún corta carrera deportiva, ¿con quién se quedaría?

-Siempre destaco y destacaré a mi familia, pero si tengo que escoger solamente a una persona, esa es mi abuela, que para mí es uno de los pilares de mi vida y de las motivaciones por las que hago atletismo. Ella es un puro ejemplo de superación y de fuerza, tanto en lo profesional como en lo personal.

-Para muchos, usted está considerado el mejor velocista de España menor de 23 años, pese a tener tan solo 20. ¿Es mucha responsabilidad?, ¿cómo lo lleva?

-No es ninguna responsabilidad, solo refleja el trabajo que hacemos mi cuerpo técnico y yo. Sinceramente, que me consideren así es todo un privilegio para mi entrenador y para mí. Es una clara motivación para seguir trabajando y para luchar por nuestros sueños.

-¿Cuál considera su mayor logro hasta ahora?

-Mi mayor logro es superarme cada año un poquito más, no valoro mis logros por los éxitos que pueda conseguir sino por la superación de cada día y cada entrenamiento, que es lo más difícil. Pero si tengo que destacar uno de ellos, sin duda alguna ha sido este último, la medalla de oro en el Campeonato de España Absoluto en los 60 metros lisos.

-¿Cuál es su próxima meta?

-Mi próximo objetivo es batir mi marca personal en la prueba de los 100 metros lisos, que es lo mas difícil. Si conseguimos esto podríamos ir al Campeonato de Europa sub-23 y hacer una buena actuación.

-¿Es duro compaginar la alta carga de entrenamientos con los estudios?

-Compaginar estudios y deporte de élite es difícil, ya que las dos cosas requieren mucho tiempo, pero la verdad que me ha resultado fácil y ameno en las cooperativas en las que he estudiado tanto la ESO, Colegio Concertado de Enseñanza Torre Salinas, como el centro donde cursé el Grado Superior de TAFAD, C. C. E. Samaniego.

-Ha participado en diferentes modalidades conforme ha avanzado en su carrera. ¿Cuál cree que puede llegar a ser tu prueba favorita?

-Mi prueba favorita es la de 200 metros, aunque de momento suelo correr más 100 y 60, pero disfruto todas por igual.

-Fue estudiante de las cooperativas de enseñanza Torre Salinas y Samaniego. ¿Qué tal su experiencia allí?

-He tenido la suerte de dar con excelentes profesionales. Tanto en uno como en otro siempre me han ayudado en la medida de lo posible y sobre todo me han acogido de una forma muy familiar, que para mí es lo más importante.

-El atletismo murciano cada vez va a más. ¿Qué opina sobre el trabajo de los atletas y de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), en particular?

-La verdad es que por fin Murcia está donde se merece. Hemos sido muy tradicionales siempre destacando en las mismas modalidades. Nunca se había conseguido llevar a tres murcianos a un campeonato de Europa 'indoor'. Sobre todo quiero destacar el buen trabajo que se hace desde la FAMU para el atletismo base, ya que ellos son el futuro de este deporte en la Región y quién sabe si lo serán a nivel nacional e internacional.