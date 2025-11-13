La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro García, responsable de Sostenibilidad del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Javier Carrión / AGM

Coca-Cola genera un impacto económico de 160 millones de euros y más de 2.600 empleos en la Región de Murcia

La compañía de refrescos multinacional, que cuenta con más de 7.900 puntos de venta en la comunidad, resalta su espíritu local en la presentación de un estudio socioeconómico: «No solo operamos en Murcia, sino que somos de Murcia»

Rebeca Martínez Herrera

Rebeca Martínez Herrera

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:38

Una compañía global con un marcado espíritu local. Coca-Cola puso en valor este jueves el arraigo que tiene en la Región con un evento ... celebrado en el Casino de Murcia en el que reunió a distribuidores y representantes del mundo empresarial e institucional de la comunidad autónoma. Una cita en la que la empresa que produce la bebida que refresca al mundo entero resaltó su conexión con la sociedad murciana, donde cuenta con más de 7.900 puntos de venta. «No solo operamos en Murcia, sino que somos de Murcia», resaltó Beatriz Codes, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

