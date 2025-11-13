Coca-Cola genera un impacto económico de 160 millones de euros y más de 2.600 empleos en la Región de Murcia

Una compañía global con un marcado espíritu local. Coca-Cola puso en valor este jueves el arraigo que tiene en la Región con un evento ... celebrado en el Casino de Murcia en el que reunió a distribuidores y representantes del mundo empresarial e institucional de la comunidad autónoma. Una cita en la que la empresa que produce la bebida que refresca al mundo entero resaltó su conexión con la sociedad murciana, donde cuenta con más de 7.900 puntos de venta. «No solo operamos en Murcia, sino que somos de Murcia», resaltó Beatriz Codes, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

La corporación multinacional estadounidense, que cuenta con 42.000 empleados de 120 nacionalidades repartidos por 31 países, presentó su 'Estudio de Impacto Socioeconómico 2024' para demostrar que «continúa consolidándose como un motor clave para la economía regional». Según el informe, la actividad de la empresa aporta 160 millones de euros de valor añadido en la geografía murciana, lo que supone un 0,37 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, contribuyendo a la generación de 2.608 empleos en la comunidad, entre trabajadores directos e indirectos.

En concreto, del total de 160 millones de euros, 7 corresponden al impacto económico directo generado por Coca-Cola en la comunidad autónoma, mientras los 153 restantes derivan del impacto indirecto a través de la red de proveedores, distribuidores y puntos de venta con la que cuenta la compañía en la Región. Asimismo, Codes resaltó los «más de 55 millones de euros derivados del pago de impuestos derivados de nuestra actividad y de nuestra cadena de valor». Respecto a la generación de empleo, la responsable de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad aseguró que por cada puesto directo, se crean 143 indirectos. En este sentido, Codes puso de manifiesto que «estos datos demuestran el compromiso de nuestra compañía con la Región de Murcia, donde llevamos ya más de setenta años formando parte de la vida de tantas generaciones».

La sostenibilidad fue otro de los puntos clave del evento, en el que Coca-Cola demostró su compromiso con la transparencia como «pieza fundamental para tener credibilidad e incrementrar la confianza, lo que se traduce en crecimiento empresarial». En esta línea, Alejandro García, responsable de Sostenibilidad del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, subrayó que «no hay otra alternativa posible que la sostenibilidad; de ahí nuestra apuesta por implemetar una estrategia integral que ya cumple ocho años y que está logrando cifras de enorme relevancia en la Región», con el objetivo de que «el 100% de los envases sean reciclables al cierre de 2025 y que en 2030 nuestras botellas no contengan plástico virgen». «La sostenibilidad es la única vía posible para garantizar el progreso», incidió.

Además, García se refirió a iniciativas de concienciación medioambiental como 'Mares Circulares' y 'Hostelería #PorElClima', así como a acciones enfocadas al compromiso social, como el proyecto de empoderamiento femenino 'GIRA Mujeres' y el programa de voluntariado corporativo de Coca-Cola.