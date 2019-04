«Es clave conocer al administrador y las competencias de su despacho» Manuel Jesús Fernández (d), junto al equipo al completo de Alvegest. Alvegest Miembro del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia y director jurídico y socio fundador de Alvegest EFQ. Murcia Lunes, 8 abril 2019, 23:35

Estar colegiado, tener experiencia -mínima de cinco años- y contar con el respaldo de un equipo humano profesional. El administrador de fincas cumple una labor fundamental en la viabilidad de las comunidades de vecinos, tal y como recuerda Manuel Jesús Fernández Martínez, miembro del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia y socio fundador de Alvegest Administración de Fincas, junto a Carlos Antón Selva, una de las primeras firmas murcianas del sector, con oficinas abiertas en la capital, Molina de Segura y Mazarrón.

¿Qué debería tener en cuenta una comunidad a la hora de evaluar un presupuesto de administración?

-Para evaluarlos es muy importante que el presidente, o la junta directiva si la hay, realice una labor previa de estudio de los candidatos, que debe ser siempre anterior a la presentación de presupuestos en la asamblea de propietarios que tomará la decisión definitiva. Si prescindimos de esta labor de selección previa, podemos encontrarnos que el día de la junta acabemos contratando a una persona irreflexivamente en virtud de una única impresión, decisión de la que sin embargo dependerá en gran parte el futuro de nuestra vivienda, habitualmente nuestro patrimonio más importante.

¿Qué ha de solicitar a los candidatos a administrador?

-En primer lugar, es importante saber si se trata de un administrador de fincas colegiado, ya que esta condición supone una serie de tutelas, solvencia y garantías que acrecientan la seguridad en la contratación. Igualmente, es fundamental conocer si el candidato actúa en su nombre o en el de una sociedad y si la administración de fincas la ejerce como actividad principal o secundaria, además de conocer el número de personas que integra el despacho del administrador y sus cualificaciones profesionales, para saber el equipo que forman. Es importante conocer este dato para evaluar la capacidad que tenga el despacho de asumir un nuevo cliente, o para el caso no deseable de baja del administrador por enfermedad, saber si hay compañeros cualificados que lo puedan sustituir. También es importante solicitar un detalle en el presupuesto de los servicios que nos ofrecen, incluso solicitar un modelo de contrato por escrito. El tener este contrato supone una garantía para la comunidad a la hora de exigir el cumplimiento de sus funciones, circunstancia que en caso de no tenerlo se cernirá exclusivamente a lo genéricamente dispuesto en la LPH, para el cargo de administrador.

¿Existe una experiencia mínima para un administrador?

-Las actuales circunstancias socioeconómicas han conllevado a la proliferación de profesionales de la administración. Pero las múltiples labores a desarrollar y conocimientos a adquirir dificultan considerablemente que alguien sin experiencia pueda ejercer la profesión sin cometer errores que pueden ser perjudiciales para nuestros intereses. Es conveniente que el administrador a contratar tenga varios años de experiencia, yo diría que mínimo cinco años, pero recomendables más de diez.

¿Es aconsejable pedir referencias? ¿A quién?

-Debemos contrastar con más de una persona la valía del administrador ofertante. Podríamos directamente pedirle referencias de algunos clientes a los que pueda usted conocer o bien preguntar a través de los proveedores de la comunidad. Eso sí, no deberíamos dejarnos influir sólo por la opinión de una persona, ya que puede ser interesada.

¿Hasta qué punto pueden influir sus honorarios en la contratación?

-Es importante que la comunidad esté debidamente gestionada económicamente, con lo cual el importe de los gastos comunes, es decir, el recibo mensual que paga cada propietario, debe ser nuestro objetivo final. De nada nos sirve que un administrador nos cobre poco por su gestión, si finalmente el recibo de la comunidad se eleva por no saber ajustar y negociar debidamente el resto de gastos. Además, los servicios no suelen ser los mismos, en nuestro caso por ejemplo, ofrecemos otros servicios que pueden ser interesantes para la comunidad, como servicios jurídicos, técnicos, asistencias 24 horas y otros diferenciadores. Siempre valoraremos qué va incluido en el precio del administrador y qué no para poder evaluar la relación calidad-precio.

¿Qué garantías legales o financieras incluyen?

-Podemos pedir al administrador un certificado de la seguridad social y de Hacienda, para saber si está al día o no en sus pagos. Así, mal nos podrá administrar nuestro patrimonio si no está al corriente de sus propios pagos. También conviene comprobar que posee un seguro de responsabilidad civil, por si fuese necesaria una reclamación de la comunidad contra él mismo, por una mala gestión, o incluso un seguro de caución para la circunstancia de que se produjese una apropiación indebida. La respuesta a estas cuestiones nos permitirá conocer su nivel de trasparencia y generará la confianza que requieren los propietarios a un buen administrador.