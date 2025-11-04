El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España El propietario de General de Galerías Comerciales gana 1.900 millones de euros en un año, mientras que los hermanos Conesa Alcaraz, Gloria Alemán, Isabel García siguen figurando en el ranking

Iván Rosique Martes, 4 de noviembre 2025, 12:28 | Actualizado 12:48h.

El pasado año fue muy fructífero para las cuentas del empresario cartagenero Tomás Olivo. El propietario de la firma General de Galerías Comerciales incrementó su patrimonio en 1.900 millones de euros, hasta alcanzar los 4.600 millones, y ascendió al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España. Como referencia, el año anterior se encontraba en el puesto número 12 del ranking.

Según apunta la publicación, la valoración del grupo de centros comerciales, que cotiza en bolsa desde el año 2017, se mantiene «estable» y la notable mejora de su fortuna responde a la diversificación de sus inversiones en el sector bancario. Olivo mantiene un paquete de 241.476.441 acciones de Unicaja, lo que equivale al 9,391% del banco y supone más del doble de las que posee el propio presidente de la entidad, Josep Oliu.

El empresario, natural de Balsapintada, ha sumado a su red de centros comerciales el proyecto Infinity, en Valencia, el mayor complejo en desarrollo en estos momentos en el país, con una superficie bruta alquilable de 92.000 metros cuadrados. En los últimos años también ha incrementado sus inversiones en el sector turístico, como la adquisición del hotel de cuatro estrellas NH Marbella, la compra de un histórico edificio de Granada para montar un cinco estrellas y un proyecto en el Caribe.

Los propietarios de Primafrio bajan

Otros empresarios de la Región de Murcia con presencia en la lista Forbes son los hermanos Juan Ignacio y José Esteban Conesa Alcaraz, propietarios de la empresa de transporte de carga Primafrio. Cabe recordar que en el año 2022 vendieron el 49% de Primafrio al fondo estadounidense Apollo por 1.315,9 millones de euros.

Tras entrar en el puesto número 67 en 2024, en el último año Juan Ignacio Conesa cayó al puesto 76. A pesar del descenso en la tabla, logró elevar su patrimonio estimado a 670 millones de euros, tras ganar 20 millones. Además de su participación en Primafrio, está al frente de Azahar Global Capital SL, una sociedad desde la que invierte también en otros sectores, como el inmobiliario.

Por su parte, su hermano José Esteban Conesa figura en el puesto 87 -frente al 73 del año anterior-, con un capital de 590 millones de euros, 40 millones más que en 2024. El empresario controla su patrimonio a través de la empresa Ondina Capital. Desde esta sociedad, ha creado otras empresas como Ondina Logistics Lleida SL, cuya actividad es la compraventa y arrendamiento de inmuebles.

Gloria Alemán repite

Tras debutar el año pasado con el número 85, la murciana Gloria Alemán Picatoste consiguió mantenersea la lista Forbes de los más ricos de España, aunque su posición cayó al puesto 92. Es accionista mayoritaria de la firma GMP Property junto a sus hijos, una empresa que gestiona inmuebles de alquiler como oficinas y centros comerciales. Su capital estimado es de 500 millones de euros, 50 más que en el año 2024.

La empresaria fue nombrada hija predilecta de la ciudad de Murcia en el año 2023, como reconocimiento hacia su importante labor filantrópica al frente de la Fundación Gmp, creada para asistir a personas que sufren discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, alzhéimer o secuelas de ictus. También ha impulsado proyectos de investigación sobre el alzhéimer y el trastorno del espectro autista.

Isabel García mejora y Tomás Fuertes sigue ausente

La empresaria murciana Isabel García, presidenta del Grupo Piñero, logró ascender del puesto 71 al número 64 en la lista de los 100 más ricos de España. La firma, que nació en Murcia como una agencia de viajes y posteriormente se trasladó a Baleares, es una gran empresa hotelera con presencia en España y Latinoamérica.

Isabel García, propietaria de un 34% de Grupo Piñero, mientras que sus hijas mantienen un 21% cada, ascendió cinco puestos gracias a una ganancia de 190 millones de euros en el último año, hasta alcanzar un patrimonio de 790 millones.

En la lista publicada por la publicación especializada en negocios y finanzas no figura, por quinto año consecutivo, Tomás Fuertes y su familia, dueños del Grupo Empresarial Fuertes, que incluye ElPozo Alimentación.

Amancio Ortega se mantiene en el número 1

El fundador del imperio Inditex, Amancio Ortega, sigue encabezando el ranking de Forbes desde hace once años, con 109.900 millones de euros. El segundo puesto sigue siendo para su hija Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España con una fortuna de 10.000 millones de euros.

El patrimonio de los Ortega, que supone 120.000 millones de euros, supera la suma de las siguientes cincuenta fortunas del país y representa casi la mitad de la riqueza de los 100 españoles más ricos de España.

En tercer lugar se encuentra Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, con 8.000 millones de euros. Su patrimonio se ha incrementado concretamente unos 900 millones de euros con respecto al 2024, gracias a la revalorización de Ferrovial en bolsa, donde ha crecido casi un 40% el último año. También es dueño de la empresa Allocation Sicav.

