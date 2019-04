Carril Solar incentiva la energía fotovoltaica en Puerto Lumbreras Las plantas fotovoltaicas se integran completamente en el entorno y complementan la actividad agrícola y ganadera existentes. Carril Solar El proyecto supone un plus de rentabilidad a los agricultores que alquilen sus terrenos y una alta empleabilidad en el municipio EFQ. Puerto lumbreras Lunes, 8 abril 2019, 23:42

El sector agrícola, desde hace siglos, es uno de los motores de la economía murciana, al generar riqueza y empleo, tanto directos como indirectos en la Región. Sin embargo, esta industria es volátil y está a merced de factores externos como los caprichos del clima y las condiciones del mercado nacional e internacional. Además, muchos puestos de trabajos son estacionales, duros y mal pagado, debido a la presión de producir lo máximo posible al menor costo -e incluso a un alto precio medioambiental-.

Igualmente, el agro murciano muestra ya síntomas del cambio climático, lo que no asegura una estabilidad a largo plazo. Asimismo, la Región está en extrema necesidad de diversificación económica, es decir, de evolución.

Los principales agentes (del productor al consumidor) no pueden abandonar la agricultura tradicional ni aceptar esta cruda realidad como si no pasara nada. Afortunadamente, no es un escenario u otro, porque elegir evolucionar y estar abierto a nuevas posibilidades no significa abandonar las tradiciones ni el negocio actual.

La tecnología moderna y las formas tradicionales de vida pueden coexistir y, de hecho, coexisten. La agricultura murciana se puede mantener al tiempo que deja espacio para una nueva fuente de ingresos, que no solo estabilizará la economía y proporcionará un futuro económico, sino que también ayudará con el cambio climático: la energía solar fotovoltaica. Las pruebas son las instalaciones solares en explotación por todo el mundo, que no han llegado a costa de los modos de vida tradicionales, sino que se han integrado con éxito en los entornos (socioeconómicos) preexistentes.

Las instalaciones fotovoltaicas de gran escala, como el proyecto Carril Solar planificado en Puerto Lumbreras, brinda amplios beneficios económicos. La población en cuestión, aparte de recibir una nueva fuente de ingresos regulares en forma de impuestos anuales considerables y arrendamientos de los terrenos vinculados, también percibe una suma importante en concepto de licencia para la construcción del proyecto.

Aun así, el empleo es el principal beneficio que puede acarrear un proyecto como Carril Solar: empleo de calidad estable, a largo plazo y, lo que es más importante, bien remunerado, abriendo un nuevo mercado laboral a la gente de la Región, integrándose completamente en su entorno y complementando la actividad agrícola existente.

Sin duda, el tejido industrial se verá también impactado muy positivamente. Carril Solar prevé el uso de un significativo número de empresas a nivel regional y local, especialmente fabricantes de estructuras y seguidores, suministradores e instaladores de equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria para construcción, sistemas de seguridad y vigilancia, cerramientos y en general de empresas relacionadas con la obra civil, servicios de ingeniería, consultoría y montajes, todas ellas creadoras de empleos cualificados y estables.

Por otra parte, contrariamente a la creencia popular, los propietarios de los terrenos que han decidido invertir en su futuro y arrendar temporalmente sus tierras para la instalación de una planta solar pueden ceder sus derechos de riego a otros propietarios durante la vida útil del proyecto. De esta manera, los derechos de riego no solo se conservan, sino que también pueden ayudar a otros agricultores, muchos de ellos empresas multinacionales, a aumentar sus dotaciones de riego, actualmente deficitarias.

Mientras tanto, el terreno arrendado, en el que se ha instalado una planta solar, obtiene un 'merecido descanso' de algunos años, permitiéndose la regeneración natural del mismo tras los daños ocasionados por la agricultura extensiva. Todo esto resultando en una situación totalmente beneficiosa para todas las partes implicadas.