CaixaBank reúne a cerca de un centenar de personas en Murcia en una charla sobre longevidad saludable con Xavier Sardà y el catedrático José Viña La entidad ha puesto en marcha las charlas Generación +, una iniciativa para acercar los temas que más preocupan al colectivo sénior de la mano de grandes figuras del ámbito cultural, social y científico

LA VERDAD Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 19:51

CaixaBank ha celebrado en Murcia una nueva sesión del ciclo Charlas Generación+, que en esta ocasión ha reunido a cerca de un centenar de asistentes en el Ágora All in One, que la entidad financiera tiene en la Gran Vía de Murcia, para escuchar un diálogo entre el periodista Xavier Sardà y el catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia José Viña, una de las voces más destacadas en el estudio científico de la longevidad.

Bajo el título «Longevidad saludable», el encuentro ha abordado los principales retos y oportunidades de la etapa de la madurez, profundizando en cuestiones como la salud física, el bienestar emocional, el envejecimiento activo, la importancia de mantener proyectos personales y la necesidad de adaptarse a un nuevo tiempo vital que cada vez es más largo y diverso.

El evento ha sido inaugurado por el director comercial de Red de CaixaBank en la Región de Murcia, Javier Aznar, quien ha destacado que «estamos viviendo un momento en el que la etapa que tradicionalmente conocíamos como jubilación se ha transformado por completo: ya no es un cierre, sino un nuevo comienzo lleno de posibilidades». Además, ha subrayado que «con Generación+ queremos acompañar a nuestros clientes en esta etapa con información útil, experiencias de calidad y herramientas que les ayuden a vivir con plenitud, desde una visión integral del bienestar».

Xavier Sardà ha dado la bienvenida al público resaltando que «la madurez no es una retirada, es una oportunidad para volver a tener tiempo de verdad, para aprender, para moverse y para ilusionarse». El periodista ha conversado con el doctor José Viña sobre cómo afrontar el envejecimiento con ciencia, actitud y hábitos saludables.

Por su parte, el profesor Viña ha explicado de forma accesible y rigurosa las claves para una longevidad saludable, señalando que «no envejecemos solo por los años, sino por cómo vivimos», y destacando la importancia de mantener actividad física regular, descanso adecuado, relaciones sociales significativas y proyectos que den sentido al día a día.

Además, el catedrático ha recordado que «siempre hay margen de mejora, incluso cuando empezamos a cuidarnos más tarde», y ha subrayado que la ilusión y el propósito «son fundamentales para la salud del cerebro tanto como el ejercicio lo es para el cuerpo».

Marta Jurado, periodista de 65ymás, ha realizado una entrevista a la concejala delegada de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, quien ha manifestado que «el Ayuntamiento de Murcia está encantado de participar en esta jornada, una oportunidad para dar a conocer la amplia red de servicios y recursos que ponemos a disposición de nuestra población senior, que ya representa más del 22% de los habitantes del municipio».

El cierre del evento ha sido realizado por la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García, quien ha afirmado que «programas como Generación+ nacen de nuestra convicción de que nunca es tarde para aprender, mejorar y vivir nuevas primeras veces, porque cuidar de uno mismo y de los demás es también construir identidad y propósito».

Las Charlas Generación+ continuarán su recorrido por las diferentes Direcciones Territoriales de CaixaBank, con nuevas sesiones que seguirán abordando temas clave para el colectivo sénior de la mano de figuras destacadas del ámbito científico, cultural y social.

Generación +

Las Charlas Generación + se enmarcan en la iniciativa Generación+, una nueva propuesta de valor que CaixaBank ha lanzado para el segmento sénior y que ofrece una gama completa de productos y soluciones dirigidas a dar respuesta a los retos que plantea desde el punto de vista de servicios financieros la creciente longevidad de la población.

La entidad refuerza así su propósito de acompañar a los clientes a lo largo de toda su vida e impulsa la creación de un paquete de productos innovadores que aportan planificación y acompañamiento para la jubilación y mejoras en la calidad de vida en la etapa del envejecimiento, tanto en lo referente a actividades de ocio y formación como en cuidados asistenciales.

Las tendencias demográficas evidencian la relevancia de una propuesta de valor como Generación+. Actualmente hay más de 12 millones de personas en España con 60 años o más. Para el año 2030, se estima que este grupo constituirá el 23% de la población y abarcará el 39% de la riqueza neta del país. Se trata, además, de un colectivo con un nivel de formación más alto que en generaciones anteriores, con una mayor esperanza de vida, más concienciado en vivir mejor y que necesita soluciones durante todas las etapas de la jubilación.

Generación+ emerge como una respuesta integral ante este escenario. Como entidad financiera líder en España y referencia para el segmento, con más de 4 millones de clientes mayores de 65 años en todo el país, CaixaBank ha evolucionado y rediseñado por completo su propuesta de valor para este perfil de clientes. Al compromiso con un modelo de atención prioritario y preferente lanzado en 2022, se suma ahora una nueva gama de productos al servicio de las necesidades y ambiciones de una nueva generación de clientes. No se trata solo de garantizar las mejores alternativas para la planificación financiera, sino que Generación+ también ofrece opciones de ocio, formación y cuidados asistenciales.

Temas

Murcia

Caixabank