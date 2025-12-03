CaixaBank Research prevé que el PIB de la Región de Murcia suba un 3,2% en 2025 El informe destaca la evolución del empleo, el aumento del gasto y la fortaleza de sectores como el turismo, la hostelería y el agro

CaixaBank Research prevé un aumento del PIB de la Región de Murcia del 3,2% para 2025, por encima de la media nacional del 2,9%, según los cáculos de la última edición de sus Fichas de Comunidades Autónomas. El informe, que analiza en profundidad la evolución económica reciente y las perspectivas, también anticipa una desaceleración hasta el 2,1% en 2026, en línea con la media española.

El estudio sitúa a la Región de Murcia Murcia entre las comunidades autónomas con mayor dinamismo, gracias a la buena evolución del empleo, el aumento del gasto de las familias y la fortaleza de sectores estratégicos como el turismo, la hostelería y el sector agroalimentario.

En cuanto a las previsiones de 2026, el comportamiento responde a un menor impulso de los servicios, a la moderación de la demanda externa, especialmente del mercado estadounidense, al que la Región de Murcia está muy expuesta, y al impacto de los aranceles sobre las exportaciones. Sin embargo, la contención de precios y tipos de interés, junto con la actividad de la construcción residencial, podrían mantener un nivel de consumo e inversión estable.

El estudio sostiene que el mercado laboral regional «muestra signos de fortaleza, con un crecimiento de la afiliación del 3,2% interanual y aumentos destacados en sectores como transporte, construcción y educación». Además, «la tasa de paro se mantiene en el 12,9% en el tercer trimestre de 2025, todavía por encima de la media española, pero reflejando una tendencia positiva hacia la creación de empleo y la consolidación de la actividad económica».

Por otra parte, el informe también destaca que «el tejido productivo de la Región de Murcia se caracteriza por un peso significativo de la industria y la agricultura». Este perfil productivo se refleja en las exportaciones, donde casi la mitad corresponden al sector agroalimentario, destacando productos como frutas, legumbres y hortalizas. Aunque en 2025 las exportaciones totales han registrado un descenso del 8,1% interanual hasta agosto, debido principalmente a la caída de los productos energéticos tras la normalización de precios, la Región de Murcia sigue siendo una de las regiones más abiertas al exterior, con exportaciones que representan el 34% del PIB, diez puntos por encima de la media nacional.