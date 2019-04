«Las aseguradoras pueden no pagar en un siniestro si no está todo en regla» El presidente de Adeim, Francisco José Carvajal. Adeim Presidente de la Asociación de Instaladores y Mantenedores de Protección contra Incendios EFQ. Murcia Lunes, 8 abril 2019, 23:33

La Asociación de Instaladores y Mantenedores de Protección contra Incendios (Adeim), integrante de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), centra sus esfuerzos en que las empresas del sector trabajen dentro de la economía legal, exigiendo a sus socios que cumplan los requisitos del nuevo reglamento con el fin de que la sociedad valore la importancia de la protección contra incendios, tal y como insiste su presidente, Francisco José Carvajal.

-¿Cuáles son los últimos avances que ha experimentado el sector?

-La protección contra incendios ha dado un cambio muy importante en los dos últimos años. En diciembre de 2017 entró en vigor el nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, lo que implicó cambios tanto en las características de los materiales contra incendios, estableciendo caducidad de lo más importantes, como en los mantenimientos. Y las empresas instaladoras y mantenedores también hemos tenido que adaptarnos, y esto ha sido una criba importante.

Adeim cuenta con 18 empresas asociadas en la Región de Murcia

-¿Cuáles son las nuevas caducidades de los sistemas de protección contra incendios?

-Con respecto a los materiales, se establece una caducidad de 10 años para los detectores de incendio y las señales fotoluminiscentes, así como 20 años para las mangueras (BIES). Los extintores, por su parte, mantienen los 20 años.

-¿Cada cuánto tiempo deben realizarse los correspondientes mantenimientos? ¿Son obligatorios?

-Los mantenimientos de todos los sistemas de protección contra incendios (extintores, mangueras, detección, grupos contra incendios...) deben realizarse cada tres meses, y es obligatorio tener un contrato de mantenimiento con una empresa habilitada. También hay que llevar un registro de esos mantenimientos y guardarlos durante cinco años.

-¿Cuántas empresas de la Región están asociadas a Adeim?

-Las empresas habilitadas en la Región de Murcia rondan las 40, de 200 que había. Hay que tener mucho cuidado con las empresas piratas y con aquellos estafadores que dicen pertenecer a empresas fantasma.

-¿Qué deben exigir los administradores de fincas a las empresas instaladoras/mantenedoras para garantizar un servicio con garantías?

-Exigir a la empresa mantenedora/instaladora a la hora de firmar el contrato la declaración responsable, el certificado de calidad donde venga claramente escrito, los sistemas que puede manipular y el seguro de responsabilidad civil son la mejor manera de no llevarnos sustos si somos administradores de fincas. En caso de siniestro, si no está todo en regla, el seguro puede no pagar independientemente de la responsabilidad ante la administración pública.

-¿Cuál es el rasgo diferencial de las empresas que integran Adeim?

-Las 18 empresas socias de Adeim han pasado todos los controles internos y podemos garantizar que se encuentran legalmente preparadas y técnicamente formadas para llevar a cabo su labor en el sector de la protección contra incendios. En definitiva, trabajar con una empresa socia de Adeim es tener la garantía de un trabajo bien hecho.