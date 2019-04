«Aportamos la parte legal, contable, fiscal y técnica a las comunidades» El presidente del Colegio, Carlos Antón. Coafmu Presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Murcia B. MAESTRE. Murcia Lunes, 8 abril 2019, 23:29

La figura del administrador de fincas colegiado desempeña un papel vertebral en la ordenación de la política de vivienda en España y en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda por los ciudadanos en condiciones de seguridad y habitabilidad. En Murcia, el Colegio Territorial de Administradores de Fincas vela por esta máxima desde hace 50 años, a través de una red de profesionales que solo en la Región supera los 400 colegiados.

-¿Qué diferencia una comunidad de vecinos gestionada por un administrador de fincas colegiado de otra que no lo está?

-El administrador de fincas colegiado aporta a la comunidad un conocimiento legal, contable, fiscal y en cuanto a normativa técnica, que le permitirá cumplir con lo dispuesto para las edificaciones privadas de la Región, no solo edificios de vivienda, sino también de oficinas, urbanizaciones, entidades urbanísticas o polígonos industriales. Además de la tranquilidad de sus propietarios ante una posible negligencia, ya que los administradores de fincas colegiados ejercientes cuentan con unos seguros de responsabilidad civil y de caución que garantizan los intereses de los vecinos.

-¿Qué riesgos corre una comunidad de vecinos que no cuenta con la figura de un administrador de fincas?

-Además de incumplir la norma y la consecuente repercusión en forma de reclamación o de sanción tributaria por parte de las administraciones públicas, la falta de asesoramiento legal especializada en las juntas de propietarios puede dar lugar a la toma de decisiones que comprometen la responsabilidad de los presidentes y vecinos. También destacaría, ahora que está en auge la figura del mediador, la labor de mediación en conflictos vecinales que los administradores de fincas llevan desarrollando desde siempre entre sus clientes, y que puede evitar enfrentamientos personales entre ellos.

-¿En la Región de Murcia hay cultura por la administración de fincas?

-Sí, sin duda. Nuestro Colegio se constituyó en la Región en 1969, por lo que cumplimos este año medio siglo de vida como colectivo, por tanto ya existían profesionales en nuestro sector desarrollando su función, y desde entonces hasta ahora la consolidación del modelo de ciudad en la que predominan los edificios en copropiedad ha llevado a la sociedad a considerar indispensable la figura del administrador de fincas.

- En líneas generales, ¿es una profesión valorada por la sociedad?

-En la actualidad somos más de 400 colegiados en la Región de Murcia de un colectivo que a nivel nacional está formado por más de 15.000 colegiados, y según los datos obtenidos por el Consejo General de Administradores de Fincas de España, en su última encuesta, el 82,3% de los españoles consideran una garantía para las comunidades de propietarios que los administradores de fincas estén colegiados. Es una valoración, por tanto, muy positiva de nuestra profesión.

-¿Qué novedades legislativas afectan este año a las comunidades de propietarios?

-Especialmente, la aprobación por el Gobierno del Real Decreto Ley 7/2019, el pasado 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, ha modificado en tres aspectos principalmente la vigente Ley de Propiedad Horizontal. Respecto al fondo de reserva, que hasta ahora se debía constituir con mínimo del 5% del importe del presupuesto, se eleva dicho mínimo obligatorio al 10%. Para su constitución se prevé la posibilidad de hacerlo progresivamente durante los 3 próximos ejercicios. Debemos recordar que el fondo de reserva en las comunidades de propietarios existirá para atender las obras de conservación y reparación de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación. También se ha modificado el artículo que marca las obras que tienen carácter obligatorio y que por tanto no requieren acuerdo previo de la Junta de propietarios, (10.1.b) incluyendo que las obras de accesibilidad también serán obligatorias cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. Por último y esto si es una novedad importante, se incluye el art.17.12, por el que se puede limitar el uso de viviendas para arrendamientos de tipo turístico en las comunidades de propietarios, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, si así lo aprueban las 3/5 partes del total de los propietarios (60%). Por idéntica mayoría se podrá establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Sobre este último asunto, convendría ampliar el marco de limitación no solo a los apartamentos de tipo turístico, sino también a las pensiones u hostales que se vayan a ubicar en edificios de viviendas, por estas y otras razones se hace necesaria la reforma de la Ley.

-¿Considera, entonces, insuficientes estas variaciones en la ley que regula las comunidades de vecinos?

-La vigente Ley de Propiedad Horizontal data de 1960, y si bien se ha ido reformando en algunos artículos, la verdad es que tras más de medio siglo se necesita urgentemente una nueva ley. Ten en cuenta que muchas de las cuestiones que hoy en día se producen en los edificios, ni si quiera eran imaginables en aquel entonces, o simplemente no están reflejadas en la misma, lo que conlleva a estar continuamente consultando jurisprudencia, que en algunos casos es incluso contradictoria. Dentro de la jurisdicción civil, los pleitos por asuntos de vecindad son de los que mayor número de sentencias dan lugar, por lo que la regulación de mayorías a la hora de adoptar acuerdos, la posibilidad de implantar videoconferencias multipersonales, los supuestos de actividades molestas como las que comentábamos antes, o la ampliación de la responsabilidad solidaria de vendedor y comprador en el caso de deudas, son cuestiones que se deben clarificar o mejorar con una nueva ley. Por eso los administradores de fincas colegiados, a través de nuestro Consejo General, hemos elaborado un proyecto de nueva Ley de Propiedad Horizontal, que esperamos hagan suya los legisladores y en la que se recoge la realidad que los administradores de fincas encontramos en los edificios día a día.