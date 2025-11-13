Alberto Martín, nuevo responsable de Auditoría de PwC en la Región de Murcia y Alicante Ha desarrollado toda su carrera profesional en la compañía y tiene más de 14 años de experiencia en el ámbito de la auditoría

PwC ha nombrado a Alberto Martín como nuevo responsable de Auditoría de la firma en la Región de Murcia y en la provincia de Alicante. Con esta designación, la compañía refuerza su apuesta por dos geografías clave dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en la zona de Levante. Martín ha desarrollado toda su carrera profesional en PwC y tiene más de 14 años de experiencia en el ámbito de la auditoría.

Alberto Martín es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia e International Business en la Manchester Metropolitan University. Además, tiene un máster en Auditoría de Cuentas en UDIMA y es miembro del registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

Inició su carrera profesional en PwC en Murcia en el año 2011. En 2017, se incorporó a la oficina de la firma en Valencia, donde fue nombrado director en 2022. Tras ocho años, vuelve ahora a Alicante y la Región de Murcia para liderar esta nueva etapa del negocio de Auditoría.

A lo largo de su trayectoria profesional, Alberto ha auditado a empresas líderes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, especialmente en sectores como los de alimentación, packaging y servicios. Además, ha dirigido equipos involucrados en auditorías de grupos multinacionales y proyectos con equipos multiculturales. Alberto compagina su actividad profesional con la docencia como profesor en el máster de auditoría del Centro de Estudios Financieros.

El nombramiento también se enmarca en el impulso que PwC está dando a su actividad en la Región de Murcia, donde la firma ha reforzado su visibilidad de la mano de Javier Celdrán, director de PwC en la región.

Para Sandra Deltell, socia responsable de PwC en la Comunidad Valenciana y Murcia, «estar cerca de nuestros clientes es clave para PwC. Que el nuevo responsable de auditoría en Murcia y Alicante sea murciano refleja nuestro compromiso real con la región y nuestra voluntad de acompañar a las empresas desde una visión que entiende sus retos y oportunidades.».

Alberto Martín, nuevo responsable de Auditoría de Murcia y Alicante, destaca que «asumir la responsabilidad de liderar la auditoría en Murcia y Alicante es un honor. Mi objetivo es seguir fortaleciendo la relación con las empresas de estas regiones, aportando soluciones que generen confianza y valor en un entorno cada vez más exigente.»

