Francisca Baraza: «El agua del Trasvase nos garantiza el suministro» Presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla B. MAESTRE Domingo, 22 septiembre 2019, 21:54

La suya es una historia que comenzó a escribirse en 1927 y hasta el momento, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se ha convertido en un referente hídrico: abastece de agua potable en alta a 80 municipios de la Región de Murcia y las provincias de Albacete y Alicante, gracias a tres fuentes de suministro: el río Taibilla, el Trasvase Tajo-Segura y la desalación de agua de mar, sin olvidar una eficaz gestión de tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva.

-¿Con qué medios y medidas cuenta la MCT para garantizar el suministro a los 80 municipios en los que opera?

-Los medios principales son, por supuesto, sus trabajadores. La estructura de recursos humanos está compuesta por una plantilla de 345 efectivos, de los cuales 70 son funcionarios y 275 personal laboral de la Administración General del Estado, todos ellos adscritos actualmente al Ministerio para la Transición Ecológica. Si bien este personal resulta muy escaso en la actualidad. Otro elemento fundamental en la gestión, planificación y en la operativa diaria es el Control Centralizado, que permite saber en todo momento el estado de las instalaciones, la cantidad y calidad del agua suministrada, y con esos datos tomar decisiones de manera rápida y precisa ante cualquier imprevisto, así como realizar las maniobras necesarias para resolver la incidencia. Es un sistema formado principalmente por cuatro niveles: de campo, de control, de comunicación y de supervisión. La Sala de Control Centralizado está ubicada en las oficinas centrales de Cartagena, 24/7. También existe en las ETAP para operarlas y controlar los parámetros en el proceso de potabilización del agua.

-¿Qué sería de la MCT sin su Centro de Control Centralizado?

-Actualmente, con la red de distribución mallada existente, en la que aparecen las grandes conducciones reversibles, las grandes estaciones de bombeo, las diferentes fuentes de suministro y las posibles alternativas en cada punto, sería muy complicado dar un servicio sin continuos fallos en el abastecimiento, si no tuviéramos conocimiento en tiempo real de cómo están todas las infraestructuras. El Control Centralizado sirve para actuar inmediatamente ante, por ejemplo, una rotura de una conducción y poder cerrar la salida de un depósito y así evitar desperdiciar agua y sobre todo no provocar daños a terceros, o arrancar un grupo de bombeo ante el fallo de otro, o ver que se ha ido la corriente eléctrica, y tantos otros ejemplos. Ante un episodio como la DANA que se ha sufrido estos días, si no hubiera existido el Control Centralizado, no se hubiera sido capaz de gestionar y tomar decisiones adecuadas, al no tener datos con los que valorar, lo que habría perjudicado en el abastecimiento y se hubieran dejado muchos municipios sin agua potable durante un periodo de tiempo largo.

-¿Qué ha supuesto para este organismo la incorporación definitiva del agua desalada?

-El agua desalada permite dar seguridad. Esos aportes complementan a los recursos del río Taibilla y del Trasvase Tajo- Segura y nos permiten una mayor versatilidad y seguridad en el sistema de abastecimiento.

-¿Qué representan para la MCT los recursos procedentes del Trasvase Tajo-Segura?

-Esos recursos son muy importantes, yo diría que imprescindibles para garantizar el abastecimiento. Porque con el agua desalada y los aportes del río Taibilla no sería suficiente para abastecer una población de 2,5 millones de habitantes distribuida en un territorio que abarca 80 municipios y una superficie de 11.000 km2.

-¿Qué iniciativas promueven relacionadas con la optimización energética y disminución de la huella de carbono?

-Estamos desarrollando un Plan Estratégico para la optimización energética y disminución de la huella de carbono en las instalaciones de la MCT, para conseguir en el horizonte de 2030 una reducción de emisiones de CO2 del 84%, excluyendo las infraestructuras de desalación. Asimismo, nuestro reto es reducir considerablemente el consumo energético de la desalación.