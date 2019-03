«Afrontar con garantías la gestión de las aguas no convencionales es clave» Lucas Jiménez. J. M. Rodríguez/AGM Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura EFQ. murcia Martes, 26 marzo 2019, 02:03

«Hace justo un año varias decenas de miles de levantinos concurrimos en Madrid, reclamando agua y soluciones de continuidad para nuestros regadíos y resto de usos para el agua. Han sido unos meses de estrés hídrico y reivindicación, asamblearios, de presencia en la calle. Y todo por un motivo, la escasez de agua en el sistema de la cabecera del Tajo concatenó varios trasvases cero que incluso dibujó en el horizonte la posibilidad de restricciones para la población», asegura Lucas Jiménez. Para el presidente del Scrats «ahí se percibe la importancia de los caudales del Trasvase, lo vital que resulta sacar una infraestructura sana y rentable para el país del debate político regionalista».

-Pues personalmente en Castellón, celebrándolo con la organización hermana de Fecoreva. Somos conscientes, como nadie, de la delicada situación a futuro que se presenta para el planeta. Nacer en unas regiones donde el problema sempiterno ha sido y es la escasez de recursos hídricos da una impronta diferente, te hace ser desde pequeño sabedor y responsable de la problemática del agua. Hablar de agua, de los problemas derivados de su escasez, forma parte del menú diario -en sus dos platos principales al menos- de esta organización y de todos sus vocales de Junta de Gobierno y de presidentes y juntas directivas de Comunidades de Regantes. Trabajamos, colaborando con la implantación en Comunidades de Regantes y particularmente en nuestras explotaciones, de medidas tendentes a la economía del agua. Es profesional y humanamente una de las temáticas que más preocupa.

-A corto plazo poco se puede hacer salvo poner a pleno rendimiento las plantas desaladoras existentes en la Cuenca del Segura y las de Almería situadas fuera de esta. Pero ojo, este recurso hídrico es diferente a los denominados convencionales. Difiere del resto por cuanto conlleva aspectos positivos y negativos que lo hacen especial. Ciertamente es un manantial de agua constante, salvo por problemas en la producción. Sin embargo, sus costes son disparatados y la presencia de algunos elementos tóxicos como el boro, conducen a la necesidad de su mezcla con aguas continentales para alcanzar una calidad óptima para todo tipo de cultivos.

-Evidentemente atemperar su precio para su uso en regadío. Es inasumible, con carácter permanente, asumir un precio que supera los sesenta céntimos de euro, al menos en agricultura y con carácter universal -es decir para todo tipo de agricultor independientemente del tamaño de su explotación-. Proponemos, y sé que, irónicamente claro, resulta extraño, que se cumpla la Ley. Sabemos, y tiro de ironía en este punto también, que quizá es mucho pedir, pero la Ley 1/2018 o 'de Sequía' aprobada en marzo de dicho año, en su Disposición adicional cuarta 2. expresa nítidamente: «El Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros/m3». Además en la misma disposición, en su apartado uno, afirma que «el Gobierno, con carácter urgente, aprobará un Plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed que fomentará la utilización de recursos no convencionales por aguas desaladas, priorizando el uso del agua procedente de la desalación ya instalada mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes y aún no concluidas». Administrar infraestructuras, como la que el Scrats reivindica de conectar en Ojós para hacer posible un uso lo más generalizado posible, es fundamental. Nada se ha hecho, de momento al respecto.

Cómo afrontemos la gestión de estas aguas resulta, sin duda, ser una cuestión clave. Aguas no convencionales, con costo desproporcionado, han de ser tratadas de un modo diferente que asegure que no se enclaustra el recurso en micro-concesiones, atomizando la primordial exigencia de este agua... La agilidad del suministro que permita establecer una curva regular de producción en la planta que conlleve su máximo aprovechamiento anual. Una concesión otorgada a una Junta Central como lo es el Scrats, garantiza que las comunidades de usuarios solo asuman los costes generales cuando usan el recurso; circunstancia que es muy relevante, porque las necesidades de las diferentes comunidades son distintas, tanto en volúmenes, como en intensidad temporal. Pronostico que hacerlo de otro modo será muy difícil y el resultado futuro complicará la gestión de este recurso.

-Creo que se ha hecho poco hincapié en la maravillosa gestión que se ha hecho en materia de aguas depuradas. La labor realizada a lo largo de los años por la administración regional no tiene parangón con lo que ocurre en el resto de Comunidades Autónomas. La inversión de plantas modernas, con tratamientos terciarios en su mayoría, es digna de elogio y no se ha sabido publicitar adecuadamente. A día de hoy la Región reutiliza, en unas calidades alejadas de lo usual, la práctica totalidad de los recursos de esa procedencia, algo que, dando un vistazo a lo que ocurre en otras Cuencas, es encomiable.

-Creo que en el resto de España el problema se ve de otro modo, en unas ocasiones distorsionado por la intoxicación política regionalista, y en otros casos desde el desconocimiento, humanamente entendible por otra parte, derivado de tener holgadamente cubiertas las necesidades propias. Respecto a Europa la respuesta es sencilla y taxativa: no. No hay sensibilidad ni conocimiento real de nuestra problemática.